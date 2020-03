The Mandalorian: primo episodio su Italia 1

Rovazzi, infatti, aveva già prestato la sua voce agli iconici soldati imperiali attraverso alcuni speciali camei nella versione italiana del film d’animazione Disney Ralph Spacca Internet e in quella di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker diretto da J.J. Abrams.

“Sono molto felice di aver avuto la possibilità di tornare ancora una volta a far parte dell’universo ‘Star Wars’”, ha dichiarato Rovazzi. “Attendevo l’arrivo di ‘The Mandalorian’ da quando ho visto il primo trailer alla ‘Star Wars Celebration’ di Chicago. Da questo momento grazie a Disney+ – ha continuato Fabio – i fan di ‘Star Wars’ avranno un motivo in più per vivere un momento di svago in questi giorni in cui l’# per tutti è #iorestoacasa”.

The Mandalorian – prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de ‘Il Re Leone’ e delle saghe di ‘Avengers’ e ‘Iron Man’) – è la prima serie live-action di Star Wars e, nei suoi otto episodi, racconta vicende ambientate dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, quando nella galassia si è diffusa l’illegalità. Il protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo è Pedro Pascal. Nel cast anche Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi (che compare anche tra i registi della serie), Giancarlo Esposito e Omid Abtahi.

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati affidati a Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa e Chris Yost. La regia a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. Infine, la produzione esecutiva a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.