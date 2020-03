In edicola l’album di figurine de LaSabri

È in edicola l’album di figurine della webstar LaSabri e per i fan più fortunati saranno disponibili fantastici premi

L’editore Diramix, in collaborazione con Web Stars Channel, ha pubblicato l’album di figurine di uno dei personaggi più amati del web, LaSabri, vera e propria icona digitale con oltre 3.2 milioni di follower sui suoi canali social. Dopo il grande successo del libro ‘#Play’ e del fumetto ‘Cavolini’, ecco dunque un nuovo regalo per i fan della popolare content creator, con una serie di sorprese davvero interessanti: oltre alla possibilità di completare il fantastico albo di 32 pagine con 179 figurine, i più fortunati avranno anche l’opportunità di vincere dei fantastici premi.

All’interno delle bustine si potranno infatti trovare due tipi di card speciali: 10 Party Card, che garantiscono ai vincitori un incontro con la loro beniamina, e 100 Pop Card, per vincere un esclusivo zainetto autografato da LaSabri in persona. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del ricco mondo di Sabrina Cereseto, per tutti LaSabri, attiva sul web dal 2014 e promotrice di iniziative importanti come la campagna #cyberesistance contro il bullismo online.

L’album di figurine, che conterrà anche un poster inedito, sarà inoltre diviso in 14 sezioni che racconteranno tutto il percorso della popolare creator di Web Stars Channel: dalla sua storia di youtuber fino ai suoi viaggi, passando per la sua infanzia, il suo amore per gli animali e il suo impegno nel sociale. Tutti i fan che vorranno iniziare la collezione potranno già trovare l’album in edicola con 2 bustine al prezzo di €2.99, o le singole bustine a €0.70 l’una.

BIO LaSabri

Sabrina Cereseto, in arte “LaSabri” è la regina di YouTube, la sorella maggiore, l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini dai 10 ai 17 anni vorrebbero avere. È dolce, gentile, spiritosa, ma anche sempre aggiornata su tutto quello che piace loro, dai videogiochi alle canzoni. È a lei che i fan raccontano tutto quello che non riescono a condividere con i genitori. Nata a Monza, con un passato di ginnasta e modella, apre nel 2014 il canale su YouTube col nick name “LaSabriGamer”, attraverso cui vive la sua passione per i videogiochi.

Nei suoi video quotidiani comincia poi a parlare di tematiche legate all’infanzia, di omofobia, razzismo, cura e protezione degli animali ma anche di ginnastica e vita sana. Accorcia il Nick in “LaSabri” per far comprendere che il suo mondo si è ampliato. Supera i 3milioni di followers e nel 2018 si aggiudica il Golden Button di YouTube, per aver superato il milione di iscritti. Nel 2017 lancia la campagna #cyberesistance contro il Cyberbullismo e ne diventa l’ambasciatrice. È stata co-protagonista delle 2 edizioni di “Social Face”, del programma “Fufforial” (ideati e prodotti da Web Stars Channel, in onda su Sky HD) e Guest Star di “Made in Internet”, il primo e unico spettacolo itinerante che ha i Creator come protagonisti.

Nel 2018 esce il Vlogumentary “Social Dream”, prodotto da Web Stars Channel e da Indiana (in onda su Sky): LaSabri è la protagonista insieme a Favij e Mates. Ha collaborato con Ubisoft, Vodafone, Happiness, Arena, Warner Bros, Walt Disney, Marvel. Ha prestato la voce a Tiffany, nel film Disney “Ralph spacca Internet”, È stata scelta nel 2017 come giurata nella competizione “Just Dance World Cup” ed è protagonista, con una sua coreografia, di Just Dance 2019. ‘#Play’, edito da Rizzoli, è il suo primo libro. Cavolini, sempre edito da Rizzoli, è il suo primo fumetto.