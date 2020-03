Cna Federmoda: concorso Giovani Stilisti prorogato

Cna Federmoda ha prorogato fino al 23 aprile i termini di scadenza per l’invio delle candidature al Concorso Giovani Stilisti

In considerazione della situazione che vede coinvolta tutta l’Italia in un impegno straordinario per superare la pandemia legata al Covid-19 etenedo conto che l’emergenza sanitaria ha comportato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e inevitabili disagi agli studenti, Cna Federmoda ha deciso di prorogare fino al 23 aprile i termini di scadenza per l’invio delle candidature al “XXX° Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti”.

Lo storico concorso di Cna Federmoda conferma la collaborazione con Altaroma e TheOneMilano e si arricchisce della partnership con Artistar Jewels. Per questa edizione il concorso si articolerà su sette sezioni di prodotto: abbigliamento; abbigliamento bambino; pellicceria; maglieria; intimo e mare; pelletteria e calzature; gioielleria e bigiotteria.

Ai vincitori delle singole sezioni, spiega Garantitaly, saranno assegnate borse di studio e stage presso le imprese del settore.

La fase finale della manifestazione si svolgerà nel prossimo mese di luglio a Roma nell’ambito di Altaroma e rappresenta un’importante vetrina per le nuove promesse del settore, un momento che vedrà, come consuetudine, gli studenti selezionati impegnati in una serie di workshop ed eventi, con la presenza di docenti del sistema moda. Al concorso potranno partecipare tutti gli studenti iscritti ad Istituti pubblici e privati o presso Facoltà universitarie e che non abbiano compiuto il 25esimo anno di età al 31.12.2019.

Un comitato tecnico di esperti del settore selezionerà tutte le proposte pervenute e designerà i concorrenti destinati a partecipare al workshop e alla manifestazione conclusiva del concorso. Il vincitore assoluto dell’edizione 2020 del concorso riceverà il Premio Speciale “Lectra per il Design”: una licenza Kaledo Style con relativa formazione, del valore complessivo di 6mila euro.