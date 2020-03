Amici 19: fuori i dischi di Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv

Amici 19: escono i dischi di Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv. I quattro lavori sono su tutte le piattaforme e saranno disponibili anche in versione fisica

Il lavoro di un anno si concretizza. Sono su tutte le piattaforme digitali i dischi di debutto dei cantanti di Amici di Maria De Filippi. Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv pubblicano i lavori che arriveranno anche in versione fisica non appena sarà passata l’emergenza Coronavirus. Vediamo nel dettaglio, insieme all’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli album.

JACOPO – COLORI

“Colori” è il disco di Jacopo Ottonello, fuori per Kazal (su distribuzione Sony Music). Sette le tracce che comprendono anche l’inedito scritto da Enrico Nigiotti “Cuore di mare”.

GIULIA – VA TUTTO BENE

L’album di Giulia (direzione artistica di Carlo Avarello) prende il nome dall’omonimo brano “Va tutto bene”, presentato ad Amici 19 e che ha esordito direttamente al primo posto della classifica di iTunes.

Oltre a questo, il disco – fuori per Isola degli artisti/ Artist First – contiene altre 6 tracce, tra cui due scritte interamente dalla stessa Giulia: l’intima e personale “Nietzsche”, in cui grazie a un personalissimo flow e utilizzando sonorità che mischiano l’urban e l’hip hop, racconta la sua storia nella quale ha dovuto lottare durante l’adolescenza contro un mostro invisibile e letale, l’anoressia, e la malinconica “Solo questo mi è rimasto”, brano sulla fine di una relazione e di tutto quello che rimane quando il sentimento ormai non è più abbastanza.

GAIA – GENESI

“Genesi” è il nuovo album di Gaia, fuori per Sony Music. Il disco, a poche ore dall’uscita, ha debuttato al primo posto nella classifica iTunes. L’album, che contiene sette brani, è ricco di influenze musicali e ci mostra una Gaia forte e fragile allo stesso tempo, con una voce incredibile.

NYV – LOW PROFILE

“Low Profile” è il disco d’esordio di Nyv, fuori per Sugar Music. Dieci le canzoni nella tracklist, di cui alcune già presentate durante la sua partecipazione al programma televisivo, “Blues d’alcool”, “Per favore” e “Padre”. L’ultima, invece, che chiude l’album, è “Io ti penso”, una canzone che l’artista ha portato alla finale di Sanremo Giovani 2018. I brani sono stati prodotti da ZEF, produttore che ha collaborato con importanti esponenti della musica rap italiana come Ghali, Guè Pequeno, Fabri Fibra; Fausto Cogliati già produttore di Articolo 31, Fedez, Club Dogo e Federico Nardelli, che ha lavorato con Ligabue, Gazzelle e Fulminacci in collaborazione con Giordano Colombo.