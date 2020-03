Tumore del testicolo: come riconoscere i sintomi

Il tumore del testicolo colpisce soprattutto adolescenti e giovani adulti: riconoscere i sintomi è fondamentale per intervenire in tempo

Il carcinoma testicolare è una neoplasia “giovanile” e colpisce soprattutto adolescenti e giovani adulti. Chi soffre di criptorchidismo deve essere considerato un “sorvegliato speciale” e svolgere regolarmente controlli urologici. La malattia si caratterizzata dalla mancata discesa del testicolo durante lo sviluppo. Si calcola che chi ne soffre corre fino a 40 volte un rischio superiore di sviluppare un cancro al testicolo.

“Esistono tuttavia altri fattori che predispongono alla patologia oncologica – afferma il dott. Alberto Lapini, Presidente Nazionale della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) -. Per esempio l’uso degli estrogeni durante la gravidanza può aumentare la il rischio così come l’abuso di alcol e sedativi nella madre. Non è mai stato dimostrato che i traumi a livello testicolare possano causare direttamente un tumore ma di solito è proprio grazie ad un evento traumatico che noi specialisti riusciamo ad arrivare ad una diagnosi”.

Il carcinoma testicolare colpisce ogni anno nel nostro Paese oltre 2.200 uomini e presenta una bassissima mortalità.

“Sono oltre 55mila persone in Italia hanno avuto una diagnosi nel corso della loro vita e oltre un terzo di questi risulta guarito da più di vent’anni – aggiunge il dott. Giario Conti, Segretario Nazionale SIUrO -. E comunque un tumore che non va sottovalutato e per la prevenzione, è molto consigliata l’autopalpazione del testicolo a partire dalla pubertà. Nei maschi con storia di criptorchidismo, atrofia testicolare, precedente neoplasia testicolare o familiari di primo grado affetti dalla malattia, è indicata anche una visita urologica specialistica annuale”.

Ecco alcuni segni che devono essere riportati tempestivamente al medico, anche se non sono necessariamente legati al tumore:

• rigonfiamento del testicolo

• perdita di volume

• sensazione di pesantezza nello scroto,

• dolore sordo nella parte inferiore dell’addome o all’inguine,

• improvvisa formazione di liquido nello scroto,

• dolore o senso di disagio al testicolo o allo scroto,

• sangue nelle urine

Altri sintomi, al contrario, che non sono normalmente collegati alla neoplasia sono:

• presenza di foruncoli o arrossamenti esterni del testicolo,

• masse libere all’interno dello scroto, non collegate ad alcuna struttura interna,

• masse nello scroto che danno l’impressione di avere un terzo testicolo,

• dolore o sensazione di calore avvertiti durante la minzione.