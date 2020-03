Le birre di Mastri Birrai Umbri trionfano a New York

Le birre firmate dai Mastri Birrai Umbri si aggiudicano un oro e un bronzo alla 9° edizione della New York International Beer Competition

C’è voluto più di un mese per conoscere le valutazioni espresse dalla giuria alla 9° edizione della “New York International Beer Competition”, l’annuale manifestazione svoltasi lo scorso febbraio a New York City al 3 West Club di fronte al Rockfeller Center.

Oltre 600 le etichette di birra artigianale in competizione, provenienti da 14 Paesi diversi di tutto il mondo, suddivise in 30 diverse categorie di prodotto. I giurati, esclusivamente buyers, hanno valutato le birre sia per la loro qualità produttiva sia per il loro prezzo effettivo.

Ed ecco che oltre un mese dopo, come spiega Garantitaly, arriva per la birra italiana un verdetto di eccezionale valore, grazie alle produzioni di eccellenza firmate dai Mastri Birrai Umbri: la Cotta 21 Italian Blonde Ale si è infatti aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria Belgian Style WitBier; mentre la Cotta 68 Italian Golden Ale ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria Belgian Strong Pale Ale.

Le birre premiate, spiegano da Mastri Birrai Umbri, sono realizzate con materie prime umbre e nazionali: la Cotta 21 è una bionda artigianale non filtrata e rifermentata in bottiglia, realizzata appunto con malto d’orzo, farro (35%), luppolo, lievito; la Cotta 68 è una bionda doppio malto non filtrata, realizzata con puro malto d’orzo e luppolo.

“Ciò che distingue questo concorso dalle altre competizioni internazionali sulle bevande è che il panel di valutatori alla cieca è composto da operatori del mondo del commercio.

Tutto ciò per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Prima di tutto perché viene riconosciuto a livello internazionale il rapido progresso qualitativo della birra artigianale italiana e, in particolare, di quella umbra. E poi perché vuol dire che le nostre scelte aziendali, sempre ispirate dall’attenzione verso i consumatori, sono state azzeccate.

Ricevere un premio in questa città è un risultato che deve dare spinta e convinzione a tutto il movimento della birra artigianale in Italia” afferma Marco Farchioni, manager

Mastri Birrai Umbri.