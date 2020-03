In USA e Spagna l’acqua al sapore di vino roseé

Negli Stati Uniti e in Spagna in vendita l’acqua con un sapore che ricorda il vino roseé grazie a un additivo analcolico del marchio Great Value

Lo chiamano “esaltatore di bevande al vino rosato”: è un prodotto offerto dalla colossale catena Walmart negli Stati Uniti. È un additivo analcolico del marchio Great Value e bastano poche gocce in un bicchiere perché l’acqua prenda un sapore che ricorda il vino roseé.

Ma che del vino non ha né il contenuto in zuccheri e calorie, né alcun contenuto alcolico. Solo il sapore ottenuto attraverso una miscela di “aromi naturali con altri aromi naturali”, come si legge in etichetta.

Una novità per gli States, ma non in assoluto visto che già lo scorso anno un’azienda vinicola della regione spagnola della Galizia aveva presentato un’acqua aromatizzata al vino che permette ai consumatori di assaporare il gusto del vino rosso o bianco senza doversi preoccupare di ubriacarsi, né di ingrassare. “Vida Gallaecia”, questo il nome l’acqua “arricchita”, è il risultato di una collaborazione durata due anni tra la cantina Bodega Líquido Gallaecia e i ricercatori del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC).

La bevanda spagnola “Vida Gallaecia” ha il sapore del vino, ma non contiene alcol ed ha pochissime calorie, rendendola idonea al consumo in qualsiasi momento e ovunque.

Il processo alla base della bevanda è un segreto, ma come spiega Garantitaly i suoi creatori hanno spiegato che esso prevede l’uso di flavanoli da uva e residui del processo di vinificazione di vino Godello. Quel che è certo in questo caso è che ci sono numerosi studi che associano l’assunzione di flavanoli con benefici per la salute, specie con effetti positivi per il diabete e con funzioni antiossidanti, cardioprotettive o antibatteriche.

La cantina Bodega Líquido Gallaecia è impegnata nella ricerca di potenziali partner per diffondere questo prodotto: pare che il mercato più promettente sia il Giappone, dove c’è una forte domanda per questo tipo di prodotti.