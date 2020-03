Il coronavirus ferma anche Grey’s Anatomy

Coronavirus, Grey’s Anatomy 16 posticipa la produzione degli ultimi 4 episodi: finora sono state girate 21 puntate su 24

L’emergenza Coronavirus ferma anche Grey’s Anatomy. La produzione della serie tv ha interrotto le riprese per due settimane.

A renderlo noto, in una lettera, la showrunner e produttrice esecutiva Krista Vernoff, la regista Debbie Allen e il produttore James Williams.“Per quella che è un’abbondanza di cautela- si legge- la produzione di Grey’s Anatomy viene posticipata con effetto immediato. Andiamo a casa per almeno due settimane e aspettiamo di vedere come si evolve la situazione del coronavirus. Questa decisione è stata presa per garantire la salute e la sicurezza dell’intero cast e della troupe e la sicurezza dei nostri cari al di fuori del lavoro”.

Come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), restano da girare le ultime quattro puntate della sedicesima stagione ma questo non è il momento di indugiare: “Cercate di riguardarvi, di stare in salute, di rimanere idratati, restate il più possibile a casa e lavatevi spesso le mani. Per favore, abbiate cura di voi e degli altri“.

Intanto, per un dottore che se ne va (Alex Karev), altri due sono in arrivo: secondo quanto scrive TV Insider, gli attori Sherri Saum e Anthony Hill appariranno in uno dei prossimi episodi della sedicesima stagione, più precisamente quello in onda il 26 marzo sulla rete americana ABC.