Guerra in Siria: 9 anni di crisi in numeri

Guerra in Siria, l’Unicef lancia un nuovo allarme per la popolazione: quasi 6 milioni di bambini nati durante 9 anni di crisi, oltre 9.000 uccisi o feriti nel conflitto

Secondo l’UNICEF, 4,8 milioni di bambini sono nati durante la guerra in Siria da quando il conflitto è iniziato nove anni fa. Un ulteriore milione di bambini sono nati come rifugiati nei Paesi vicini. Continuano ad affrontare le devastanti conseguenze di una guerra brutale.

I numeri di questa emergenza sono drammatici: 7,5 milioni di bambini hanno bisogno di aiuto. Di questi 5 milioni si trovano in Siria e 2,5 nei paesi limitrofi. 2,6 milioni di bambini sono sfollati interni e 2,5 milioni di bambini sono registrati come rifugiati nei paesi limitrofi.

“La guerra in Siria segna oggi un’altra vergognosa pietra miliare”, ha detto il Direttore generale dell’UNICEF Henrietta Fore, che è stata in Siria la scorsa settimana. “Mentre il conflitto entra nel suo decimo anno, milioni di bambini stanno entrando nel loro secondo decennio di vita circondati dalla guerra, dalla violenza, dalla morte e dallo sfollamento. Il bisogno di pace non è mai stato così pressante”.

Secondo i dati verificati dal 2014 (anno in cui è iniziato il monitoraggio ufficiale), fino al 2019:

più di 9.000 bambini sono stati uccisi o feriti nel conflitto;

quasi 5.000 bambini – alcuni anche di sette anni – sono stati reclutati nei combattimenti;

quasi 1.000 strutture scolastiche e mediche sono state attaccate.

Poiché questi sono solo i numeri verificati, il vero impatto di questa guerra sui bambini sarà probabilmente più ampio.

L’impatto più ampio di quasi un decennio di conflitto comprende:

due scuole su cinque non possono essere utilizzate perché distrutte, danneggiate, per dare rifugio alle famiglie sfollate o per scopi militari;

oltre la metà di tutte le strutture sanitarie non sono funzionanti;

oltre 2,8 milioni di bambini non frequentano la scuola in Siria e nei Paesi vicini.

oltre due terzi dei bambini con disabilità fisiche o mentali richiedono servizi specializzati che non sono disponibili nella loro zona;

quasi 20.000 bambini sotto i 5 anni sono colpiti da malnutrizione acuta grave e in serio pericolo di vita;

1 su 3 di tutte le mamme in stato di gravidanza e allattamento nel nord-ovest della Siria sono anemiche;

I prezzi degli articoli di base sono aumentati di 20 volte dall’inizio della guerra.

Nel nord-ovest della Siria, l’escalation del conflitto armato, unita alle dure condizioni invernali e al crollo delle temperature, oltre a una già disastrosa crisi umanitaria, ha imposto un pesante tributo a centinaia di migliaia di bambini e famiglie. Più di 960.000 persone, tra cui più di 575.000 bambini, sono sfollate dal 1° dicembre 2019.

Nel nord-est, almeno 28.000 bambini provenienti da più di 60 Paesi continuano a languire nei campi di sfollamento, privati dei servizi più elementari. Solo 765 bambini sono stati rimpatriati nei loro Paesi d’origine a partire dal gennaio di quest’anno.

“Il contesto in Siria è uno dei più complessi al mondo. La violenza e il conflitto attivo continuano tristemente in diverse parti, anche nel nord-ovest, con gravi conseguenze sui bambini, mentre in altre parti i bambini si stanno riconnettendo con parte della loro infanzia perduta, ricostruendo lentamente le loro vite” ha detto Ted Chaiban, Direttore regionale dell’UNICEF per Medio Oriente e Nord Africa, che ha accompagnato Fore nella sua missione in Siria. “È evidente, tuttavia, che nove anni di brutali combattimenti hanno portato il Paese sull’orlo del baratro. Le famiglie ci hanno detto che in casi estremi non avevano altra scelta se non quella di mandare i figli a lavorare o far sposare presto le loro ragazze. Nessun genitore dovrebbe essere costretto a prendere tali decisioni”.

“Le parti in guerra e coloro che le sostengono non sono riusciti a porre fine alla carneficina in Siria”- ha detto Fore – “Il nostro messaggio è chiaro: smettete di colpire scuole e ospedali. Smettete di uccidere e mutilare i bambini. Concedeteci la linea di confine e l’accesso transfrontaliero di cui abbiamo bisogno per raggiungere chi ne ha bisogno. Troppi bambini hanno sofferto per troppo tempo”.

L’UNICEF lavora con una ampia rete di partner all’interno della Siria e nei paesi vicini per fornire aiuti ai bambini. Solo l’anno scorso l’UNICEF è stata in grado di raggiungere:

quasi 750.000 bambini con vaccinazioni di routine o vaccinazioni contro il morbillo;

oltre 1 milione di bambini con supporto psicosociale;

quasi 3 milioni di bambini con un’istruzione formale e non formale;

oltre 5,3 milioni di persone con acqua potabile grazie al miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico;

quasi 2 milioni di persone con acqua, strutture igienico-sanitarie e servizi igienico-sanitari.

L’UNICEF ha attualmente bisogno di 682 milioni di dollari per mantenere questi programmi salvavita, ma i finanziamenti sono limitati. “L’unica soluzione alla crisi in Siria è attraverso la diplomazia” – ha detto Chaiban – “L’assistenza umanitaria non porrà fine alla guerra, ma aiuterà a mantenere in vita i bambini. Contiamo sul generoso sostegno dei nostri donatori per continuare a sostenere i bambini siriani, nonostante tutte le altre crisi che si stanno verificando nella regione e nel mondo”.