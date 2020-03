Emanuela Tittocchia: fuori il remake di “Comprami”

Emanuela Tittocchia sulle piattaforme digitali con il remake di “Comprami” di Viola Valentino: il brano è uscito su etichetta JB Production

La bella Emanuela Tittocchia, in questi giorni, è uscita sul mercato discografico con un Remake del famoso brano degli anni 90 “Comprami”, a suo tempo cantato da Viola Valentino.

Dietro quest’operazione c’è la mano del DJ Roberto Onofri che ne ha fatte due versioni; La classica Radio Version e poi, quella più pompata, l’House Version.

Il brano è uscito su etichetta JB Production e distribuito nei migliori digital store del pianeta. Per quanto riguarda il videoclip, la poliedrica Emanuela ha scelto “Miami Beach” come location…e la scelta non poteva essere migliore.

“Sono contenta – dice l’Attric -, di girare il Videoclip negli USA e in particolar modo a Miami Beach dove ho ricevuto una proposta interessantissima per girare una Serie Tv fantastica … non dico altro … ma per allinearmi faccio come gli americani e dico … STAY TUNED…”

Emanuela è una ragazza sempre sorridente e positiva, raramente pensa in negativo e la scelta di cantare questo brano probabilmente fa parte dell’ironia e dell’intelligenza che la contraddistingue.

Questo brano quando uscì ebbe un sapore un po’ ambiguo, soprattutto per il titolo, ma poi ascoltandolo bene si capisce l’ironia della donna che lo canta, ed è anche un po’ provocatorio, lontano dalle canzoni serie e un po’…”pallose”.

In questa canzone la donna sdrammatizza la situazione, di per sé delicata, e incita l’uomo ad avere più fiducia in se stesso solleticandolo con la frase “non mi credere irraggiungibile”.

Naturalmente l’interprete doveva essere una donna dolce e sensuale, dalla voce suadente…e il buon Onofri ha colto nel segno anche questa volta.