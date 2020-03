Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch

In viaggio su un’isola deserta con Animal Crossing: New Horizons, da oggi per Nintendo Switch. Disponibile anche un bundle dedicato

È da oggi disponibile in esclusiva per Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons, la nuova avventura della popolare saga videoludica.

Con il pacchetto “Isola deserta” come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà possibile costruire con le proprie mani un luogo paradisiaco da condividere con gli amici.

“Colleziona schemi fai da te, poi raccogli i materiali necessari. Realizza gli strumenti che ti servono quotidianamente o mobili da esterni che possono migliorare la vita di tutti. Decora l’isola in tanti modi originali: crea ponti, strade, rilievi e fiumi per personalizzarla come più ti piace. Non accadrà da un giorno all’altro, ma vedere i risultati che prendono forma sarà davvero soddisfacente!”

Oltre a poter creare nuovi oggetti sfruttando le risorse raccolte, questa nuova avventura consente anche la personalizzazione delle proprie creazioni.

Sempre da oggi sarà disponibile un bundle speciale di Nintendo Switch, che conterrà, oltre il codice di download del gioco, anche una console, una base e i controller Joy-Con con laccetti, tutto in tema Animal Crossing: New Horizons.

Sono inoltre disponibili due diverse custodie a tema Animal Crossing: New Horizons (una per Nintendo Switch, l’altra per Nintendo Switch Lite).