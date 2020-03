Aiello stasera alle 21 live su Instagram: dopo il rinvio dell’EXTRA VOTO TOUR 2020 il cantautore cosentino fa una diretta social

EXTRA VOTO TOUR 2020 di Aiello in programma sabato 21 marzo al Fabrique di Milano. Così aspettando il live rinviato al 23 maggio, l'artista dà appuntamento ai fan su Instagram. Stessa data, stessa ora: sabato alle 21 il cantautore cosentino suonerà in diretta da casa alcuni brani e risponderà alle domande dei follower.

A maggio, Coronavirus permettendo, come spiega l’agenzia Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), AIELLO porterà la sua musica in tutta Italia.

Partendo dalla data di Venaria Reale (TO) il 6 presso il Teatro della Concordia, proseguirà a Firenze, presso il Tuscany Hall, il 12, e a Nonantola, il 17 al Vox Club. Si esibirà successivamente all’Atlantico Live di Roma il 20 (sold out), al Fabrique di Milano il 23 (sold out). La tournée si concluderà a Napoli, tappa che ha registrato il tutto esaurito, presso la Casa della Musica il 26.

Sui palchi dell’EX VOTO TOUR 2020 canterà tutti i brani dell’album d’esordio “EX VOTO”, uscito il 27 settembre 2019, tra cui “ARSENICO”, certificato disco d’oro con quasi 15 milioni di stream su Spotify e più di 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, “LA MIA ULTIMA STORIA”, certificata disco d’oro con 10 milioni di stream su Spotify e “IL CIELO DI ROMA”, ultimo singolo estratto, che racconta l’intimo legame tra l’artista e la città Eterna.