Nicola Siciliano e Nayt in radio con “Trip”

Fuori “Trip”, il singolo di Nicola Siciliano e Nayt: il brano, prodotto dallo stesso trapper napoletano, è su tutte le piattaforme

Nicola Siciliano e Nayt collaborano in “Trip”, un brano crudo scritto e prodotto dallo stesso trapper napoletano. Il brano è su tutte le piattaforme ed esce con un videoclip ufficiale.

“Trip – ha detto il rapper come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – racconta gioie e dolori della periferia, da chi la periferia l’ha sempre vissuta e che ne ha fatto un trampolino di lancio verso il mondo, e non un ghetto, come Nayt, che con il suo stile unico e le sue metriche affilate sale a bordo di questo magnifico Trip!”.