I Vampiri arrivano da oggi su Netflix

I Vampiri arrivano su Netflix: la prima stagione della serie tratta dal romanzo postumo e incompleto di Thierry Jonquet debutta oggi

È prevista per oggi, venerdì 20 marzo, l’uscita su Netflix di Vampiri, il teen-dark liberamente ispirata all’omonimo romanzo postumo e incompleto di Thierry Jonquet.

Produzione francese, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), la serie è stata ideata da Benjamin Dupas e vede nel cast Suzanne Clément, Oulaya Amamra e Aliocha Schneider.

La trama

I vampiri esistono. Qui, tra noi. Al giorno d’oggi a Parigi, la famiglia di Martha Radescu vive clandestinamente. Ma quando la sedicenne Doïna si rivela un vampiro di un nuovo genere, il loro fragile equilibrio esplode. Per metà vampira e per metà umana, Doïna impara a vivere facendo i conti con la sua duplice natura. Di giorno, diventa un pericolo per i suoi amici. Di notte, è corteggiata dalla comunità di vampiri, affascinata dalla sua singolarità.