Coronavirus e Pokémon GO: cosa cambia in Italia tra eventi rimandati e bonus come le lotte Go prolungati fino alla fine del mese di marzo

Lotte GO gratis fino al fino alla fine di marzo, annullamento dei Raid del week end, Community Day posticipato. Sono alcune delle misure di Pokémon GO adottate da Niantic Labs per l’Italia vista la situazione Coronavirus.

Pokémon GO: cosa cambia in Italia con l’emergenza Coronavirus

Per andare incontro ai giocatori in questo difficile momento, Niantic ha esteso fino a fine marzo gli sblocchi gratuiti per le Lotte GO, con maggiori possibilità di incontrare Pokémon rari, leggendari o mitici. L’aroma continuerà ad essere potenziato e a metà prezzo.

Inoltre, gli eventi previsti per il mese di marzo hanno subito delle importanti variazioni.

I raid speciali di Darkrai e Giratina in forma Alterata saranno disponibili in Italia in un secondo momento. Infine, è posticipato il Community Day di marzo in Italia, ma anche in Giappone e Corea del Sud.

Presto, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), arriveranno altri annunci sugli eventi in-game per marzo.