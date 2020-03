Alcolismo: gabapentin aiuta in fase di astinenza

Alcolismo: il gabapentin, un antiepilettico, può essere un utile supporto nelle fasi di astinenza secondo uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine

Il gabapentin può essere un utile supporto per le persone che soffrono di disturbo da uso di alcol (AUD), secondo quanto riporta uno studio pubblicato online su “JAMA Internal Medicine”.

Nel corso di una sperimentazione di 16 settimane, il 27% degli adulti che hanno soddisfatto i criteri per AUD e che hanno ricevuto fino a 1.200 mg al giorno di gabapentin, non hanno avuto giorni di forte assunzione di alcolici rispetto al solo 9% di quelli trattati con placebo (differenza del 18,6%; IC al 95% 3,1-34,1; P = 0,02), scrivono gli autori, coordinati da Raymond Anton, dell’Università della Carolina del Sud, a Charleston.

La metodologia e i risultati

Lo studio randomizzato ha incluso 90 adulti con diagnosi di AUD secondo i criteri del DSM-5. Di questi, 44 hanno ricevuto gabapentin e 46 hanno ricevuto placebo. Tutti i partecipanti hanno bevuto almeno cinque drink al giorno durante i 90 giorni precedenti lo screening e non assumevano alcun farmaco psicotropo diverso dagli antidepressivi.

«Le persone che assumevano antidepressivi, farmaci antipertensivi e altri farmaci comuni che hanno partecipato allo studio hanno avuto effetti collaterali minimi» ha osservato Anton. Pazienti in trattamento con oppiacei o altri sedativi come le benzodiazepine sono stati esclusi dal trial.

Il gabapentin è stato lentamente titolato da una dose iniziale di 300 mg a 1.200 mg quotidianamente fino al giorno 5. Sono stati inoltre forniti ai partecipanti nove brevi sessioni di consulenza di supporto finalizzate alla riduzione dell’alcol. I giorni di consumo pesante (“heavy drinking”) sono stati definiti come cinque o più drink al giorno per gli uomini o quattro o più drink al giorno per le donne.

Allo stesso modo, il 18% dei soggetti trattati con gabapentin è stato in grado di raggiungere l’astinenza totale durante lo studio rispetto al 4% del gruppo trattato con placebo (differenza del 13,8%; IC al 95% 26,0-26,7; P = 0,04), riportano i ricercatori.

Tuttavia, l’efficacia di gabapentin differiva in base all’estensione dei sintomi di astinenza che il paziente aveva manifestato prima del trattamento, agendo meglio in quelli con livelli più alti di sintomi di astinenza dall’alcol al basale.

In particolare, gli individui posti nella metà più alta dei punteggi di astinenza dall’alcool hanno visto una ricaduta significativamente minore in termini di heavy drinking, così come si è avuta una maggiore percentuale di coloro che hanno raggiunto l’astinenza totale con gabapentin rispetto al placebo (46% vs 13% con placebo per recidiva; 41% vs 4% per astinenza).

Questi pazienti con punteggi più alti di astinenza dall’alcool tendevano a manifestare sintomi fisici più gravi di astinenza come tremori, brividi, ansia, nausea, sudorazione e difficoltà del sonno.

Tuttavia, quelli con punteggi di astinenza più bassi nel trattamento con gabapentin non hanno riscontrato alcun beneficio significativo nel tasso di recidiva al consumo di alcol o all’astinenza totale rispetto al placebo (9% vs 13% con placebo per recidiva; 0% vs 4% per l’astinenza). Il principale evento avverso con gabapentin sono state vertigini da lieve a moderate, ma ciò non ha influito sull’efficacia del farmaco, secondo gli autori.

Risorsa impiegabile in alcuni sottogruppi di pazienti

Sebbene esistano già alcune opzioni di trattamento farmacologico per il trattamento dell’AUD, per Anton e colleghi questo studio ha dimostrato che alcuni sottotipi di individui con questo disturbo potrebbero rispondere meglio di altri a farmaci specifici, in particolare quelli con forti sintomi di astinenza.

«In tal senso, ciò fornisce un’altra scelta economica di farmaci – disponibile in forma generica – che i medici devono prendere in considerazione nel trattamento dell’AUD» spiegano. Gabapentin, che è mirato ai sistemi di segnalazione cerebrale del GABA e del glutammato, è attualmente approvato come terapia aggiuntiva nel trattamento di attacchi epilettici parziali e nel trattamento del dolore neuropatico negli adulti.

Oltre al basso prezzo, alcuni altri utilizzatori di gabapentin includono il fatto che la maggior parte degli operatori sanitari ha già una certa familiarità con il dosaggio, gli effetti collaterali e l’uso per altre condizioni, sottolineano Anton e colleghi. Il gabapentin viene anche eliminato dai reni e non metabolizzato nel fegato, consentendo a questo trattamento di essere un’opzione anche per i pazienti con problemi epatici alcolici o di altro tipo.

«Poiché gli internisti e gli operatori di medicina primaria vedono un numero di forti bevitori che hanno sintomi di astinenza dall’alcol, questo gruppo di provider potrebbe vedere il massimo beneficio nel considerare il trattamento con gabapentin che può essere usato non solo per trattare i sintomi acuti di astinenza dall’alcol, come è stato dimostrato in precedenza, ma anche come trattamento subacuto per promuovere l’astinenza» aggiungono.

Ausilio medico aggiuntivo alle azioni di consulenza

Attualmente, ci sono tre opzioni di trattamento farmacologico approvate dalla FDA per l’AUD (e anche dall’EMA e dall’AIFA): l’acamprosato, il naltrexone e il disulfiram.

«Si stima che solo il 20% delle persone che potrebbero trarre beneficio dalla riduzione o dalla sospensione del bere ricevano effettivamente un trattamento. E di questo 20%, solo il 20% riceve qualsiasi trattamento assistito da farmaci» osservano Anton e colleghi, sottolineando che questo calcolo porta in definitiva a circa un 4% delle persone che potrebbero beneficiare del trattamento farmacologico che lo riceve effettivamente.

Lo standard di assistenza negli Stati Uniti è sempre stato storicamente un modello di consulenza come quello degli “Alcolisti Anonimi” o modello in 12 step. «Se questo metodo ha aiutato molte persone, molte altre persone non vogliono parteciparvi o non l’hanno trovato utile» affermano gli autori. Con maggiori opzioni di trattamento, più persone saranno incoraggiate a prendere in considerazione il trattamento, suggeriscono Anton e colleghi.

I limiti dello studio includevano il fatto che il 30% delle persone in trattamento con gabapentin e il 39% con placebo non hanno completato lo studio. «Forse, l’aggiunta di altri servizi di consulenza die supporto o la presenza di Alcolisti Anonimi potrebbe aumentare la persistenza nel trattamento» concludono gli autori.