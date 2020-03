El Terrific: fuori l’album “Le città invisibili”

Un viaggio obbligato, da un decennio all’altro, da un mondo “facile” a uno soffocante. Senza possibilità di scelta, il nostro posto sembra lo abbiano stabilito gli altri. E a turno ci si mette in fila per una vita comoda e mediocre, con la desolante sensazione che opporsi non serva a nulla. È il racconto in musica deglinel loro ultimo album ““, in uscita venerdì 13 marzo via. Un percorso intimo eppure generazionale, concentrato in 11 tracce rabbiose ed emotive, attraverso le quali la band punk-stoner umbra racconta lo spaesamento di chi, superati i vent’anni, si trova catapultato su una strada dritta e senza uscita, con mille porte da aprire e un finale che pare già scritto per tutti.