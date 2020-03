Dermatite atopica: creme emollienti inefficaci su bimbi a rischio

L’utilizzo quotidiano di creme emollienti nel primo anno di vita dei bambini a rischio di sviluppare la dermatite atopica non è in grado di prevenire la patologia

Contrariamente a quanto talvolta consigliato, l’utilizzo quotidiano di creme emollienti nel primo anno di vita dei bambini a rischio di sviluppare la dermatite atopica non è in grado di prevenire la patologia, secondo i risultati dello studio britannico BEEP appena pubblicato su Lancet.

La dermatite atopica, definita anche eczema, è un problema cutaneo molto comune che colpisce circa un bambino su cinque nel Regno Unito. Di solito inizia durante l’infanzia e la pelle secca nei bambini è spesso uno dei primi sintomi per la futura comparsa della condizione. I giovani pazienti che soffrono di eczema hanno anche maggiori probabilità di sviluppare altre condizioni atopiche come allergie alimentari, asma e rinite allergica.

Si ritiene che un’alterazione della barriera cutanea possa essere il primo passo nello sviluppo dell’eczema. Dato che i prodotti topici idratanti migliorano la funzione di barriera cutanea, fornendo una copertura allo strato più esterno della pelle e intrappolando le molecole d’acqua, alcuni operatori sanitari raccomandano ai genitori di usarli con regolarità per prevenire l’eczema nei neonati.

Lo studio BEEP

Scopo dello studio multicentrico Barrier Enhancement for Eczema Prevention (BEEP) appena pubblicato era determinare se questo consiglio avesse avuto un impatto sulla prevenzione della malattia al compimento dei due anni nei neonati inclusi nella sperimentazione.

Il team di ricerca guidato da Joanne Chalmers, dell’Università di Nottingham nel Regno Unito, ha esaminato 1394 neonati di famiglie con eczema, asma o raffreddore da fieno, assegnati in modo casuale (1:1) al trattamento quotidiano per un anno con due prodotti idratanti in aggiunta a una serie di consigli standard sulla cura della pelle (gruppo emolliente, 693 neonati) oppure ai soli consigli senza uso di creme (gruppo di controllo, 701 neonati).

I preparati topici idratanti utilizzati nello studio sono stati scelti perché sono di uso comune nel Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito e hanno un alto grado di accettabilità da parte dei genitori. Si tratta di formulazioni contenenti petrolato e privi di ingredienti noti per avere un effetto dannoso sulla barriera cutanea, in particolare il sodio lauril solfato.

Non sono state usate formulazioni più complesse, contenenti per esempio ingredienti come ceramidi e modulatori del pH, perché non disponibili o troppo costose al momento della progettazione del trial BEEP. Gli autori non hanno escluso che una formulazione emolliente più sofisticata potrebbe potenzialmente avere un effetto protettivo.

Nessun effetto preventivo delle creme idratanti

L’aderenza al trattamento nel gruppo emolliente è stata dell’88% a 3 mesi di età, dell’82% a 6 mesi e del 74% a 12 mesi. All’età di 2 anni il disturbo cutaneo era presente nel 23% dei bambini nel gruppo emolliente e nel 25% dei bambini nel gruppo di controllo (p=0,61).

È stato tuttavia rilevato un piccolo aumento del rischio di infezioni della pelle: il numero medio di infezioni cutanee per bambino in un anno era di 0,23 nel gruppo emolliente rispetto a 0,15 nel gruppo di controllo.

«Nel nostro studio non abbiamo trovato evidenze che l’applicazione quotidiana di un prodotto idratante durante il primo anno di vita dei neonati ad alto rischio sia in grado di previene la dermatite atopica» hanno concluso gli autori. «Anzi, abbiamo avuto alcune evidenze che suggeriscono un aumento del rischio di infezioni cutanee. Alla luce dei risultati, le famiglie con eczema, asma o rinite allergica non dovrebbero usare quotidianamente dei prodotti emollienti allo scopo di prevenire l’eczema nei neonati».

Hywel Williams, il dermatologo autore senior dello studio, ha affermato che «negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi nel trattamento dell’eczema grave, ma l’obiettivo di prevenirlo rimane sfuggente. Alcuni piccoli gli studi hanno suggerito che l’applicazione di creme idratanti dalla nascita potrebbero prevenire l’eczema e siamo rimasti sorpresi quando il nostro studio su un campione considerevole di neonati non ha mostrato alcun effetto».

«Anche se questo risultato è deludente per quanti la ritenevano un’opzione per i loro figli, ora possiamo raccomandare di evitare di dare questo consiglio ai genitori e di iniziare a valutare eventuali altre opzioni preventive» ha aggiunto. «È importante non confondere il nostro studio sulle creme idratanti per la prevenzione dell’eczema con il loro impiego nelle persone che già soffrono della malattia, nelle quali l’evidenza di ottenere dei benefici è invece molto superiore».