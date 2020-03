Virus Corona: Briga canta contro il Covid-19

“Virus Corona”: online il freestyle di Briga contro il Covid-19. Il brano lancia #iodonodacasa, una campagna di donazioni per la terapia intensiva del Niguarda

La quarantena può essere produttiva. Lo stanno dimostrando tanti artisti che, in questi giorni, ci regalano inediti scritti, registrati e pubblicati in 24 ore. L’ultimo, in ordine di tempo, a unirsi a questo movimento è Briga. È fuori sul suo profilo Instagram il freestyle “Virus Corona”.

Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lancia #iodonodacasa, una campagna di donazioni per sostenere il reparto di Teapia Intensiva dell’Ospedale Niguarda di Milano. Basta mandare un sms solidale al numero istituito dalla Associazione Nazionale Italiana Cantanti: 45527. Ogni messaggio ha il valore di 2€. Da rete fissa, chiamando sempre lo stesso numero, è possibile scegliere di donare 5 o 10 €.