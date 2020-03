Il Sistema Solare nelle immagini della NASA

Immagini mozzafiato del Sistema Solare raccolte nel corso degli anni dalle missioni della NASA: viaggio nelle meraviglie del nostro “quartiere” galattico

La nostra città, il nostro paese, il nostro continente, il nostro mondo. Tutto questo è casa. E non solo. La Terra stessa è l’abitante di un “quartiere” della Via Lattea: il Sistema Solare.

Non possiamo vagare liberamente tra le sue meraviglie, ma grazie ad anni di ricerche, studi e innovazioni tecnologiche l’occhio dell’umanità è arrivato ai confini del nostro “quartiere”, regalandoci qualcosa che poche decine di anni fa sarebbe stata fantascienza.

Esploriamo le meraviglie del nostro Sistema Solare con queste immagini mozzafiato raccolte nel corso degli anni dalle missioni della NASA.

MERCURIO

Il più piccolo pianeta del nostro sistema solare e il più vicino al Sole, Mercurio è solo leggermente più grande della nostra Luna. Nonostante la sua vicinanza al Sole, non è il pianeta più caldo: quel titolo appartiene al vicino Venere. Le temperature diurne, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), possono raggiungere i 430 gradi Celsius e scendere a -180 gradi Celsius durante la notte.



VENERE

Il pianeta dell’amore è davvero ardente. Secondo pianeta dal Sole e il nostro vicino planetario più prossimo, Venere è simile per struttura e dimensioni alla Terra, ma è un mondo molto diverso. Gira lentamente nella direzione opposta rispetto alla maggior parte dei pianeti e la sua atmosfera spessa intrappola il calore in un effetto serra costante che lo rende il pianeta più caldo del nostro sistema solare, con temperature superficiali abbastanza calde da sciogliere il piombo.

MARTE

Quarto pianeta dal sole, Marte è un mondo polveroso, freddo e deserto con un’atmosfera molto sottile. E’ noto come Pianeta Rosso perché i minerali di ferro nel suolo marziano si ossidano o arrugginiscono, facendo apparire rosso il terreno e l’atmosfera.

LUNA

Romantica e affascinante, la Luna è l’unico satellite naturale della Terra. E’ anche l’unico luogo dello Spazio dove l’umanità ha messo piede (oltre il nostro mondo, ovviamente). Oltre a causare le maree, la Luna rende la Terra più vivibile, moderando l’oscillazione del nostro pianeta natale sul suo asse, portando a un clima relativamente stabile. La nostra Luna è la quinta più grande dei 190 e oltre satelliti in orbita nel Sistema Solare.

GIOVE

Re dei pianeti, Giove è un gigante gassoso che domina il Sistema Solare. Quinto in linea dal Sole, è grande più del doppio di tutti gli altri pianeti messi insieme.

Le strisce e i turbinii caratteristici di Giove sono in realtà nuvole fredde e ventose di ammoniaca e acqua, che fluttuano in un’atmosfera di idrogeno ed elio. L’iconica Grande Macchia Rossa è una gigantesca tempesta più grande della Terra che imperversa da centinaia di anni.

EUROPA

Delle 79 lune di Giove, Europa è quella più affascinante. Gli scienziati sono quasi certi che nascosto sotto la sua superficie ghiacciata vi sia un oceano di acqua salata che si ritiene contenga il doppio di acqua rispetto agli oceani della Terra messi insieme.

Europa potrebbe essere il posto più promettente nel nostro Sistema Solare per trovare gli ambienti adatti a qualche forma di vita oltre la Terra.

SATURNO

Signore degli anelli, Saturno è il sesto pianeta dal Sole e il secondo pianeta più grande del nostro Sistema Solare.

Sebbene non sia l’unico mondo ad avere gli anelli (fatti di pezzi di ghiaccio e roccia) è sicuramente il più spettacolare. Detiene il record di lune scoperte: 82.

Come il collega gigante Giove, Saturno è una “palla” enorme fatta principalmente di idrogeno ed elio.

URANO

Gigante di ghiaccio, settimo dal Sole, gran parte della massa di Urano è un fluido caldo e denso di materiali “ghiacciati” – acqua, metano e ammoniaca – sopra un piccolo nucleo roccioso. La sua unicità è la sua rotazione: tutti gli altri pianeti hanno il proprio asse quasi perpendicolare al piano dell’orbita, mentre quello di Urano è quasi parallelo.

NETTUNO

Oscuro, freddo e sferzato dai venti supersonici, il gigante del ghiaccio Nettuno è l’ottavo e il più lontano pianeta dal Sole.

E’ l’unico pianeta del nostro sistema solare non visibile ad occhio nudo e impiega 165 anni per completare la sua orbita.

Voyager 2 della NASA è l’unico veicolo spaziale ad aver visitato Nettuno da vicino.

PLUTONE

C’era una volta un pianeta… Plutone ha perso la sua identità di pianeta nel 2006, quando fu riclassificato a pianeta nano. Più piccolo della nostra Luna, ha un ghiacciaio a forma di cuore delle dimensioni che lo rende speciale. Questo affascinante mondo ha cieli blu e montagne e a volte nevica, sebbene la neve sia rossa.

Caronte, una delle sue quattro lune, è così grande che sembrano orbitare l’un l’altro come un doppio pianeta.

L’unica sonda ad aver “visitato” da vicino Plutone è stata New Horizons nel 2015.