Dyson lancia Corrale, la piastra per capelli senza fili

Dyson lancia la piastra per capelli senza fili Corrale che dura fino a 30 minuti. Il tasto dolente è il prezzo: costa 499 euro

Addio calore estremo. Benvenute lamine flessibili. Con questo motto Dyson lancia Corrale, la prima piastra per capelli senza fili del colosso britannico. Grazie ad una batteria in litio, è possibile staccare la spina e utilizzare il ferro senza più l’impiccio del cavo di alimentazione.

La durata garantita è di circa 30 minuti, 70 minuti invece il tempo previsto per ua ricarica completa. Se lo styling richiede più tempo è possibile collegarla all’alimentatore ed utilizzarla per tutto il tempo desiderato. Grazie alla modalità Flight-ready, inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è possibile scollegare la batteria e riporre la piastra Dyson Corrale nel bagaglio a mano per i viaggi in aereo.

Ma la vera innovazione sono le lamine. Questa speciale tecnologia “abbraccia” il capello, permettendo uno styling personalizzato usando meno calore. E quindi meno danni.

E’ possibile scegliere tre diverse impostazioni di calore (165° C, 185° C e 210° C) adattandole alla tipologia e lunghezza dei capelli e allo styling desiderato. A proposito di styling, con la piastra Corrale è possibile realizzare diverse acconciature, non soltanto lisce, come le Beach waves o le onde classiche.

Arriviamo al tasto dolente: il prezzo. Come tutti i prodotti Dyson, il costo è proporzionale alla qualità. La piastra Corrale è disponibile in due colorazioni, rosa/argento e viola, entrambe accompagnate da una travel bag resistente al calore, al prezzo di 499 euro.