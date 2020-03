Egitto: la piramide di Djsoer riapre dopo 90 anni

Egitto, dopo 90 anni riapre al pubblico leggendaria piramide di Djoser: eretta nella necropoli di Saqqara, è stata costruita per l’omonimo faraone

E’ considerata la prima piramide egizia, oltre che l’edificio più antico del mondo, e oggi è alla portata di tutti. Riapre il pubblico il complesso funerario di Djoser, meglio conosciuto come “piramide a gradoni”.

Costruita 4700 anni fa dall’antico architetto egiziano Imhotep, la piramide di Djoser sorge nella vasta necropoli di Saqqara, a sud del Cairo. Si crede fosse il luogo di sepoltura del faraone Djoser, comunemente considerato il fondatore dell’Antico Regno.

La piramide di Djoser famosa per i suoi gradoni, come ricorda l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), misura 60 m in altezza ed è costruita interamente a in pietra. Tuttavia, nel corso degli anni le travi e il blocco di sostegno si sono indebolite, portando negli Anni 30 alla chiusura.

Grazie ad un lavoro di restauro certosino, la piramide è stata messa in sicurezza ed oggi si può visitare in ogni sua area. Anche la famosa camera mortuaria del faraone Djoser, situata a 30 metri di profondità.