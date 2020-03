Candy Crush: vite illimitate per una settimana

Candy Crush Saga regala vite illimitate per una settimana. Il bonus dura 150 ore: caramelle gratis per tutti vista l’emergenza Coronavirus

Caramelle gratis per tutti, almeno virtualmente. La più popolare app di gaming del mondo viene incontro ai suoi utenti con un bonus da capogiro. Su Candy Crush Saga arrivano vite illimitate per una settimana. La creatura di King.com vuole così alleviare la noia dei giocatori globali che stanno sperimentando isolamento e limitazioni per l’emergenza coronavirus.

La ricompensa, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), appare in modo casuale e non c’è modo per rivendicarla. Se ancora non ti è comparso il messaggio, attendi con pazienza.

Quella di Candy Crush è solo l’ultima delle iniziative messe in atto dal mondo del gaming per l’emergenza coronavirus. Su Pokémon GO, ad esempio, è stato data temporaneamente la possibilità di giocare senza uscire di casa.