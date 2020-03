Anticoagulante apixaban riduce rischio emorragia

Il trattamento con l’anticoagulante orale apixaban è risultato associato a un rischio minore di emorragia e morte rispetto al warfarin, a prescindere dalla storia di ictus o tromboembolismo venoso

Il trattamento con l’anticoagulante orale apixaban è risultato associato a un rischio minore di emorragia, morte e ospedalizzazione rispetto al warfarin, a prescindere dalla storia di ictus o tromboembolismo venoso. E’ quanto emerge da un’analisi secondaria dello studio AUGUSTUS presentata all’International Stroke Association’s Stroke Conference 2020 dell’American Stroke Association.

Pubblicato per la prima volta nel marzo 2019, lo studio AUGUSTUS ha messo in luce come il trattamento con apixaban senza aspirina ha portato a meno emorragie e meno morti e ricoveri rispetto al trattamento con un antagonista della vitamina K (come il warfarin) più aspirina tra i pazienti con fibrillazione atriale e sindrome coronarica acuta e/o interventi coronarici percutanei trattati con un inibitore P2Y12. Lo studio attuale è un’analisi secondaria dell’efficacia e della sicurezza di questi trattamenti.

“Abbiamo diviso la popolazione dello studio AUGUSTUS in due gruppi: i pazienti con precedenti ictus/attacchi ischemici transitori/tromboembolismo e quelli senza precedenti ictus/attacchi ischemici transitori/tromboembolismo”, ha detto l’autrice dello studio Maria Cecilia Bahit, primario di cardiologia presso INECO Neurociencias a Rosario, Santa Fe, Argentina. “L’apixaban è risultato più sicuro del warfarin – ha causato meno emorragie importanti – e più efficace, causando meno morti o ricoveri ospedalieri in entrambi i gruppi”.

“Questi risultati rafforzano i principali risultati dello studio AUGUSTUS assicurando ai medici che anche in un gruppo ad alto rischio di pazienti con ictus precedente ‘meno è più'”, ha detto Bahit, “In altre parole, una strategia di apixaban più un inibitore P2Y12 senza aspirina ha i risultati più favorevoli, e la tripla terapia – un antagonista della vitamina K più aspirina più un inibitore P2Y12 – dovrebbe essere evitata”.

AUGUSTUS è stato uno studio globale e multicentrico che ha incluso 4614 pazienti con fibrillazione atriale e sindrome coronarica acuta o quelli sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) con trattamento pianificato con un inibitore P2Y12 sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 5 mg di apixaban due volte al giorno o un antagonista della vitamina k e a ricevere aspirina o placebo corrispondente per 6 mesi.

Presentato all’ACC 19, lo studio ha rilevato che i pazienti che ricevevano apixaban avevano una riduzione del 31% del rischio di emorragia (P< 0,001) mentre avevano un rischio di emorragia del 7,3%, che era inferiore a quello visto con l’antagonista della vitamina K e l’aspirina. Nel complesso, l’endpoint primario di sanguinamento non maggiore o clinicamente rilevante si è verificato nel 10,5% dei pazienti che hanno ricevuto apixaban rispetto al 14,7% dei pazienti che hanno ricevuto un antagonista della vitamina K (P< 0,001).

L’attuale analisi di ISC 20 ha esaminato l’efficacia e i risultati di sicurezza con l’apixaban o l’antagonista della vitamina K e l’aspirina o il placebo secondo l’ictus precedente, il TIA o il tromboembolismo. Dei 4614 pazienti, per 4581 si avevano a disposizione informazioni relative a ictus precedenti e il 13,8% aveva già avuto un ictus, TIA o tromboembolia.

Sono state rilevate differenze nelle caratteristiche di base tra i pazienti con un precedente ictus, TIA o tromboembolismo. Le differenze includevano i pazienti con ictus, TIA, tromboembolia erano più anziani, avevano punteggi più alti di CHA2DS2-VASC e HAS-BLED, ed erano più propensi ad avere emorragie pregresse, scompenso cardiaco, diabete e precedente uso di anticoagulante orale.

Se confrontato con l’uso di antagonisti della vitamina K, apixaban è stato associato con tassi più bassi di International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) maggiore o clinicamente rilevanti sanguinamento non maggiore e la morte o il ricovero ospedaliero, indipendentemente dalla storia di ictus precedente, TIA, o tromboembolia. Nei pazienti senza ictus, TIA o tromboembolia, l’aspirina era associata a tassi di sanguinamento più elevati rispetto a quelli che non ricevevano aspirina, ma le differenze osservate tra aspirina e placebo non erano così sostanziali tra i pazienti con ictus, TIA o tromboembolia precedenti (P-interazione = 0,011).

Nel complesso, i risultati dell’analisi attuale sono stati coerenti con i risultati complessivi dello studio, indipendentemente dalla storia di ictus, TIA o tromboembolia precedente. Inoltre, l’aspirina è stata associata ad un aumento del sanguinamento maggiore o clinicamente rilevante dell’ISTH – specialmente in pazienti senza anamnesi o ictus, TIA, tromboembolia.