Su Sky Cinema un canale dedicato a Spider-Man

Su Sky Cinema arriva il canale dedicato alle avventure di Spider-Man: la programmazione fino a giovedì 26 marzo

È uno dei personaggi dei fumetti più amato, con numerose trasposizioni cinematografiche e un seguito di estimatori diffuso in tutto il mondo. È Spider-Man, nato dalle geniali menti dello scrittore Stan Lee e del disegnatore Steve Ditko quasi 60 anni fa, a cui Sky Cinema dedica un intero canale: fino a giovedì 26 marzo si accende infatti Sky Cinema Spider-Man (canale 303) tutto dedicato alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno.

Ad impreziosire la programmazione del canale, lunedì 16 marzo come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) andrà in onda in prima tv Spider-Man: Far From Home, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Spider-Man, l’ultimo capitolo cinematografico dedicato al supereroe mascherato Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei e Zendaya.

Da non perdere anche i precedenti film con protagonista Peter Parker e il suo alter ego, a partire dalla trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3.

Non mancheranno nemmeno i due film diretti da Marc Webb: The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, con Andrew Garfield ed Emma Stone.

In programma anche il film d’animazione premiato con l’Oscar nel 2019 Spider-Man: Un nuovo universo, la pellicola dedicata all’acerrimo nemico dell’uomo ragno, Venom.

I titoli sono disponibili anche on demand su Sky e NOW TV nella collezione dedicata Spider-Man.