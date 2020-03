Spazzolino da denti: come pulirlo e quando cambiarlo

I consigli per diminuire la carica batterica presente sullo spazzolino da denti e quando cambiarlo, sfatando anche alcuni falsi miti come quello dell’influenza

Molti affermano che sia buona norma cambiare lo spazzolino da denti dopo l’influenza. Verità o mito? Assolutamente mito. Il nostro corpo è dotato di un forte sistema di difesa, il sistema immunitario, capace di produrre anticorpi contro il microrganismo aggressore. Questo significa che, se il microrganismo che già ci ha attaccato torna una seconda volta, non sarà in grado di eludere le nostre difese.

Il virus dell’influenza, secondo il National Health Service del Regno Unito, sopravvive per un massimo di 24 ore su una superficie e, sullo spazzolino, solo poche ore, per l’esattezza fino a che lo spazzolino non si asciuga: senza un ambiente umido, infatti, il virus non sopravvive. Ecco perché è sconsigliato coprire la testina dello spazzolino subito dopo averlo utilizzato.

Buttare via lo spazzolino post-influenza non è necessario, a meno che non possa farvi sentire meglio psicologicamente. Continuando a utilizzarlo, non correte nessun pericolo.

STERILIZZARE LO SPAZZOLINO E’ POSSIBILE?

Per “sterilizzare” si intende eliminare ogni forma di microrganismo vivente presente. La disinfezione invece prevede la riduzione della carica batterica.

L’ADA (American Dental Association) spiega come non ci siano prove cliniche sufficienti per dimostrare che la crescita batterica sugli spazzolini porterà a effetti negativi sulla salute orale o sistemica. Di conseguenza, non è necessario sterilizzare lo spazzolino, anche perché non si conoscono dei metodi reali per sterilizzare uno spazzolino già usato.

PERCHÉ LO SPAZZOLINO VIENE CONTAMINATO?

Quando si lavano i denti le setole dello spazzolino vengono contaminate da saliva, sangue, cibo, placca, dentifricio. Inoltre, anche l’ambiente esterno può in qualche modo essere responsabile della contaminazione. La sopravvivenza di qualsiasi microrganismo sullo spazzolino da denti è legato alla pulizia e alla conservazione dello stesso.

TENERE PULITO LO SPAZZOLINO DA DENTI: I CONSIGLI

Per diminuire la carica batterica presente sullo spazzolino da denti possiamo:

Sciacquare con cura lo spazzolino fino a che non sembra totalmente pulito

Lasciare asciugare lo spazzolino in posizione verticale. La contaminazione infatti viene favorita quando in posizione orizzontale: è sufficiente dotarsi di un contenitore apposito dove riporlo

Non coprire la testina quando ancora umida ma aspettare che si asciughi totalmente

Non lasciare mai lo spazzolino in un contenitore chiuso: gli ambienti chiusi favoriscono la moltiplicazione dei batteri

Sostituire lo spazzolino circa ogni 3 mesi

Non condividere mai lo spazzolino da denti con altre persona

