Pinguini Tattici Nucleari: le nuove date del tour

A seguito dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, tutti i concerti in programma tra febbraio e marzo sono stati sospesi. Il gruppo, terzo classificato a Sanremo 2020 con Ringo Starr, sarebbe dovuto partire il 27 febbraio da Pordenone per il primo tour nei palazzetti. Ieri, i Pinguini hanno finalmente annunciato le nuove date del Ma chi l’avrebbe mai detto tour, che partirà il 10 ottobre da Conegliano. Ecco tutti gli appuntamenti.

“In questi giorni grigi vogliamo, a modo nostro, riaccendere un po’ di speranza. Il #machilavrebbemaidetto tour risorge dalle sue ceneri, come una fenice. CI SONO LE NUOVE DATE! Sì, lo sappiamo, ci sarà da aspettare un po’ di tempo, ma dover riprogrammare un tour così grande ci ha costretto a dilatare i tempi. Pensatela così: quello di Ottobre sarà un mondo diverso, forse un po’ più tranquillo, e si potrà vivere meglio la festa. PS. Non preoccupatevi amici del Sud, stiamo lavorando anche per voi, ma tutto questo nella prossima puntata!“.

La data del 27 febbraio Pordenone (Palasport Forum) come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata posticipata al 10 ottobre presso la Zoppas Arena di Conegliano (Tv).

La data del 29 febbraio Assago (Mediolanum Forum) è stata posticipata al 13 ottobre.

La data del 2 marzo Padova (Kioene Arena) è stata posticipata al 30 ottobre.

La data del 3 marzo Firenze (Nelson Mandela Forum) è stata posticipata al 24 ottobre.

La data del 6 marzo Roma (Palazzo dello Sport) è stata posticipata al 28 ottobre.

La data del 12 marzo Casalecchio di Reno (Unipol Arena) è stata posticipata al 17 ottobre.

La data del 14 marzo Montichiari (PalaGeorge) è stata posticipata al 23 ottobre.

La data del 16 marzo Torino (Pala Alpitour) è stata posticipata al 26 ottobre.

La data del 19 marzo Assago (Mediolanum Forum) è stata posticipata al 14 ottobre.

“I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Se non potrete esserci, potete rivendere il biglietto tramite fansale senza alcun sovrapprezzo. I biglietti della data di Pordenone sono validi per lo show di Conegliano, ma se non potrete esserci potete chiedere il rimborso attraverso i canali di ticketone.it“, hanno scritto i Pinguini Tattici Nucleari sui social.