Latincuba Festival movimenta l’estate italiana

Latincuba Festival arriva in Italia la prossima estate: da Giugno a Settembre 10 città italiane si coloreranno di ritmi e sapori Latini

Dal mese di Giugno il Latincuba Festival si snoderà in dieci località italiane e gli organizzatori stanno lavorando per gestire il calendario con gli spostamenti dell’imponente “carrozzone latino”.

All’interno di questo enorme contenitore c’è spazio sia per la musica sia per il food, le mostre, il ballo e l’artigianato. Insomma Latincuba ospita, in ogni città, brandelli particolari della cultura latinoamericana, spaziando dalla musica cubana, ai balli caraibici, ai ristoranti cubani, brasiliani e argentini, con l’artigianato tipico di quelle terre baciate dal sole, dal sorriso e dall’entusiasmo.

Naturalmente Latincuba significa anche l’incontro di due culture; quella latinoamericana con quella italiana, allora è stato creato un mercatino, all’interno dell’evento, dal nome “le mani sanno”, dove l’eccellenza dell’artigianato italiano incontra i prodotti tipici di Cuba, Santo Domingo, Brasile, Perù e altri posti magici cui non sempre siamo abituati a conoscere.

Ristoranti tipici saranno al centro del food sia italiano sia latino; troviamo sia la manifestazione “Pizza On Tour” che il ristorante cubano, quello argentino e quello brasiliano. Poi, intorno a loro, la magia dello Street Food tipico del Sud America, tutti accompagnati dalle fresche birre “Cristal” e “Bucanero”, ma non mancherà l’italiana “Peroni”.

Le ballerine del famoso “ Tropicana De Cuba ” saranno la scenografia viva del Festival, le stesse che faranno lezioni di ballo gratuite durante tutto l’evento. Concerti di Artisti famosi cubani e brasileiro saranno i protagonisti del palco centrale e i vincitori del “Sanremo Music Awards” saranno la presenza della musica italiana del Festival.

Italiane saranno anche le mostre al centro; parliamo della mostra dedicata alle famose macchine di Leonardo Da Vinci (La bicicletta, il carro armato, il paracadute etc.), tutte a grandezza naturale e poi la mostra dedicata a Federico Fellini a 100 anni dalla sua nascita, dove si ripercorreranno tutte le tappe dei suoi capolavori.

A completare il tutto sarà la messa in onda di tutta la manifestazione in alcuni programmi Mediaset in programmazione sia durante l’estate che a chiusura della stagione estiva.

Insomma ogni città che toccherà questo Festival sarà immersa in un’atmosfera unica e singolare dove tutti e cinque i sensi saranno stimolati, un’occasione da non perdere per nulla al mondo.