Angelini acquisisce ThermaCare da GSK

Angelini Pharma annuncia l’acquisizione da GlaxoSmithKline dei diritti commerciali di ThermaCare a livello globale, escluso il Nord America

Angelini Pharma annuncia l’acquisizione da GlaxoSmithKline dei diritti commerciali di ThermaCare a livello globale, escluso il Nord America. Si tratta di un dispositivo medico utilizzato per la terapia del dolore e delle contratture muscolari.

Per l’azienda italiana è un investimento impegnativo, del valore di 190 milioni di euro con il quale Angelini si assicura un fatturato di circa 70 milioni e uno stabilimento ad Albany in Georgia nel quale vengono prodotti per tutto il mondo gli speciali cerotti.

Lo scorso anno Gsk era stata obbligata dalle autorità antitrust di Bruxelles a vendere il marchio ThermaCare al fine di dare il via libera alla fusione delle divisioni OTC di Gsk e di Pfizer.

La terapia del calore è ampiamente riconosciuta nel contribuire ad alleviare il dolore muscolare, ridurre l’indolenzimento e sciogliere i muscoli tesi. A questo proposito, ThermaCare utilizza una tecnologia brevettata che produce calore reale per aiutare il corpo a ricostruire i tessuti danneggiati e accelerare la guarigione.

L’acquisizione permetterà ad Angelini Pharma di rafforzare il business Consumer Healthcare, consolidando la sua presenza a livello internazionale. “Oltre ai farmaci da prescrizione, Angelini Pharma è riconosciuta per aver costruito un business di successo nel settore dell’healthcare fornendo continuamente soluzioni di alta qualità ai nostri clienti”, ha detto l’amministratore delegato di Angelini Pharma Pierluigi Antonelli. “Sono convinto che l’accordo ThermaCare rappresenterà un significativo motore di crescita per la nostra espansione internazionale”.

“ThermaCare è un key brand globale, siamo molto orgogliosi di aver vinto una competizione internazionale” – hanno commentato il Presidente di Angelini Holding Francesco Angelini e i Vicepresidenti Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni. – “ThermaCare è un prodotto molto ambito e di grande successo. Questa acquisizione testimonia la nostra volontà e vocazione a rafforzare il percorso di internazionalizzazione intrapreso dal Gruppo. L’operazione testimonia ancora una volta l’impegno continuo di Angelini nel sostenere lo sviluppo e la crescita del business Healthcare”.

Come funziona ThermoCare

Il prodotto è stato sviluppato nel 1997 e consiste in un involucro termico di stoffa che contiene diversi piccoli dischi di polvere di ferro, carbone attivo, cloruro di sodio e acqua. Quando l’involucro viene rimosso dalla sua busta sigillata ed esposto all’ossigeno, i dischi si ossidano, producendo una reazione esotermica e quindi generando calore. Quando questo prodotto è stato applicato ai muscoli lombari, ha fornito un maggiore sollievo dal dolore per 24 ore dopo l’applicazione rispetto a ibuprofene, acetaminofene, e nessun trattamento. Quando lo stesso prodotto è stato applicato al polso, ha diminuito il dolore e migliorato la gamma di movimento nei pazienti che soffrono di dolore al polso.

Gli scienziati hanno testato la capacità di questi bendaggi topici di aumentare la temperatura dei muscoli paraspinali. L’aumento medio della temperatura è stato di 2,2 °C, a 1,5 cm di profondità e 1,1 °C a 2 cm. Questo è simile alle impacchi caldi al gel di silicato, tranne che gli impacchi caldi iniziano a perdere calore a 15-20 minuti, mentre gli impacchi caldi portatili mantengono il loro calore per l’intera applicazione di 90 minuti.