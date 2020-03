Repurposing: quando i farmaci trovano nuovi usi

Come ricordano gli autori dell’articolo, già in passato sono stati scoperti farmaci non oncologici capaci di combattere il cancro, ma quasi sempre per caso. Ora la situazione è profondamente cambiata e numerosi gruppi di ricerca nel mondo stanno lavorando in modo sistematico alla ricerca di nuovi ambiti d’utilizzo per vecchi farmaci, per riuscire a rispondere a esigenze ancora insoddisfatte dei pazienti oncologici.

Oggi gli scienziati hanno a disposizione strumenti molto complessi sia di tipo informatico sia sperimentale per analizzare i composti disponibili e un loro potenziale nuovo utilizzo. Nel caso della ricerca pubblicata, gli autori sono riusciti a studiare l’effetto di oltre 4.500 composti in quasi 600 linee cellulari tumorali umane, identificando decine di potenziali armi attive contro le cellule e aprendo così le porte a possibili nuove strategie di cura per i pazienti. Un lavoro che richiede, oltre a grandi competenze da parte dei ricercatori, metodi e tecniche specifici, come particolari approcci per valutare i risultati e “banche” che contengano migliaia di farmaci o composti noti dai quali partire per la ricerca.