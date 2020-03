Puma Storm Adrenaline somigliano a Hitler: è bufera

Le scarpe Puma Storm Adrenaline assomigliano ad Adolf Hitler: scatta la polemica sui social. Il popolare brand tedesco è finito nell’occhio del ciclone mediatico

E’ bufera social per le “Storm Adrenaline”, le nuove scarpe lanciate da Puma. Il motivo? Per diversi utenti, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), assomiglierebbero ad Adolf Hitler. Il popolare brand tedesco è finito nell’occhio del ciclone mediatico a causa del bordo della suola e della linguetta, entrambi neri, che visti dall’alto ricorderebbero capelli e baffetti del fuhrer.

Effettivamente, usando un po’ di fantasia la somiglianza tra le Storm Adrenaline e Hitler c’è, ma sarebbe solo riconducibile al fenomeno della pareidolia, una reazione automatica del cervello che tende a riconoscere volti o oggetti significativi nelle immagini apparentemente disordinate.

L’esempio più classico di questo fenomeno psichico è il famoso volto su Marte, foto scattata di una formazione rocciosa marziana scattata dalla sonda Viking 1 nel 1976 che, a causa di un gioco di luci e della pareidolia, sembra avere sembianze antropomorfe.

Una piccola curiosità: Puma, Adidas e Arena provengono dalla stessa famiglia. Il fondatore di Puma è Rudolf Dassler, fratello del creatore dell’Adidas Adolf Dassler, il cui figlio Horst è il papà del marchio Arena.