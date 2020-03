Nuovi design e colori: gli orologi Primavera- Estate

Pillole di stile: nuovi design e colori per gli orologi Primavera- Estate 2020. Vestono, affascinano, descrivono chi siamo e come vogliamo essere visti

“Il fascino degli orologi: rendono concreta e visibile una cosa astratta come il tempo, che non si vede e non si tocca, eppure c’è”



– Fausto Gianfranceschi –

Gli orologi da polso vestono, affascinano, descrivono chi siamo e come vogliamo essere visti. Il quadrante, il cinturino, la fibbia sono tutti dettagli che forniscono informazioni importanti sulla nostra persona. Nel mondo del business, gli orologi indossati comunicano status e potere. Sono spesso considerati oggetti da collezione e il fascino che tale accessorio esprime non va sottovalutato perché comunica lo stile di chi lo indossa. Non a caso l’orologio si indossa al polso in concerto con le nostre mani e ci accompagna nella gesticolazione. Non c’è spettacolo più interessante di un uomo o una donna che si muovono in armonia con gli accessori indossati. Il galateo dell’orologio precisa la posizione e le occasioni in cui indossarlo. Ecco due regole fondamentali, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), da seguire per le occasioni formali:

Per le donne:

• Non esiste una preferenza su quale polso indossarlo ma si consiglia a sinistra per praticità.

• Non indossare un orologio con l’abito lungo

Per gli uomini:

• Il quadrante dell’orologio dovrebbe essere in accordo con la fibbia della cintura mentre il cinturino in accordo con le scarpe

• Quando si indossa lo smoking, si consiglia di nascondere l’orologio accuratamente sotto il polsino della camicia, meglio se con cinturino nero

Il mercato di questi accessori è vasto e chiunque può scegliere il modello più in linea con il proprio gusto e le proprie tasche. Con la primavera alle porte perché non sfruttare l’occasione di indossare modelli leggeri, colorati e non costosi, magari con cinturini intercambiabili da abbinare con il look scelto quel giorno? Di seguito qualche suggerimento per trasformare l’outfit in pochi piccoli gesti.

– HIP HOP

Nato nel 1985 questo marchio di orologi è giovane e fresco e presenta diversi modelli sia per donna che per uomo. I cinturini intercambiabili sono in silicone con lunette in metallo. Sono leggeri, colorati ed economici. Per la primavera e l’estate sono super-divertenti da indossare e da cambiare a seconda del look scelto.

– SWATCH

Etichetta nata nel 1983, Swatch è stata la protagonista assoluta dei giovani Anni 80 e 90. Quest’estate propone 25 nuovi modelli per la collezione Summer 2020 originali, super-colorati in plastica e silicone ad un costo molto contenuto.

– ICE

Nati nel 2007, gli orologi Ice sono fantasiosi, economici e divertenti. Le idee vengono concepite da designers belgi, la qualità è giapponese (Miyota), la produzione e l’assemblaggio sono cinesi e l’organizzazione per la logistica e la distribuzione sono localizzate nell’isola di Hong Kong. Originali le collezioni che continuamente propongono durante l’anno (8-10 per anno) e si sposano con qualsiasi look scelto. È possibile acquistare i modelli di preferenza direttamente su Instagram.

– FULLMOSA

Questo brand di Hong Kong non produce direttamente orologi bensì cinturini personalizzabili. Allettante soprattutto per i proprietari di AppleWatch, questo brand si preoccupa di fornire a prezzi contenuti cinturini di ogni materiale e misura. Attualmente al primo posto come ‘Best seller’ su Amazon vale la pena menzionarlo per chiunque sia affezionato al proprio orologio e non ha nessuna intenzione di cambiarlo se non eventualmente giocare con i cinturini.

– ARCHER WATCH STRAPS

Marchio americano di Santa Monica rappresenta un’altra preziosa opzione per cambiare il cinturino del proprio orologio o semplicemente la fibbia a seconda del modello che si possiede. Basta selezionare i criteri sul sito web ed il gioco è fatto.