Inappetenza nei bimbi: ecco quando preoccuparsi

Inappetenza nei bambini: gli esperti del Bambino Gesù spiegano quando devono preoccuparsi i genitori e a quali sintomi fare attenzione

L’inappetenza è la mancanza o la riduzione di appetito che si può verificare in qualsiasi momento della vita. Quando invece c’è un rifiuto completo verso il cibo si parla più correttamente di anoressia.

QUALI SONO I SINTOMI

L’inappetenza è un sintomo frequente in numerose malattie, per cui è necessario approfondirne i primo luogo la durata e l’intensità e verificare se a tale disturbo si associa un arresto di crescita o un calo ponderale.

Un’inappetenza transitoria rappresenta spesso la normale conseguenza di un cambiamento: cambiamento di dieta, nascita di un fratellino o di una sorellina, trasloco, cambiamento di stagione etc.

Una riduzione persistente dell’appetito può essere il sintomo iniziale di una malattia o la prima manifestazione di un disagio psicologico.

Quando l’inappetenza evolve in totale rifiuto del cibo o delle bevande si parla di anoressia, sintomo di maggiore gravità che è sempre espressione di una malattia. L’anoressia non va confusa con l’anoressia nervosa, malattia ben codificata in ambito neuropsichiatrico.

PRINCIPALI CAUSE PATOLOGICHE DI INAPPETENZA

Infezioni di:

– Delle vie urinarie;

– Delle vie respiratorie;

– Della bocca e del faringe come candidosi, gengivostomatite, faringite;

– Gastroenteriti;

– Sepsi;

– Altre infezioni batteriche.

Altre cause:

– Malassorbimento;

– Allergie/Intolleranze alimentari;

– Stipsi;

– Cardiopatie congenite;

– Anemia;

– Disturbi endocrini;

– Malattie renali/epatiche;

– Malattie metaboliche;

– Neoplasie;

– Malattie psichiatriche;

– Farmaci, interventi chirurgici (cause iatrogene).

COME SI MANIFESTA

Le inappetenze transitori solitamente non danno sintomi e si risolvono spontaneamente.

Le inappetenze persistenti possono invece manifestarsi con:

– Arresto di crescita/calo ponderale;

– Disidratazione;

– Acidosi;

– Carenze nutrizionali di macro e micronutrienti.

QUANDO RIVOLGERSI AL MEDICO

L’eventuale comparsa di sintomi non deve allarmare i genitori. In primo luogo il medico potrà diagnosticare malattie minori, come un’aftosi del cavo orale, disturbi della dentizione, un’infezione facilmente curabile. Una volta escluse queste condizioni – che sono le cause di gran lunga più frequenti di inappetenza persistente – il pediatra indirizzerà le ricerche verso malattie meno banali o meno facilmente diagnosticabili. Il pediatra di fiducia saprà sicuramente individuare la causa dell’inappetenza e aiutare le famiglie a risolverla.