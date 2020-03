Filo interdentale: va usato sempre e nel modo giusto

Filo interdentale, non basta utilizzarlo: è necessario adottare la tecnica corretta in modo che la sua efficacia sia massimizzata e la pulizia completa

Molti dei problemi legati alla salute orale nascono a causa di una scarsa o errata igiene orale. Gli spazi tra denti e gengive e quelli tra i denti devono godere di una particolare attenzione durante la pulizia quotidiana: è necessario che siano sempre puliti e liberi dalla placca per evitare l’insorgenza di problemi. Questi spazi sono impossibili da raggiungere con l’uso dello spazzolino ed è proprio per questo che i dentisti raccomandano l’utilizzo del filo interdentale.

COME SI USA IL FILO INTERDENTALE?

Il filo interdentale è un sottile nastro di plastica o nylon che viene inserito delicatamente tra due denti per rimuovere placca ed eventuali residui di cibo.

Ad ogni modo, non basta utilizzarlo: è necessario adottare la tecnica corretta in modo che la sua efficacia sia massimizzata e la pulizia completa.

L’associazione degli Igienisti Dentali americani consiglia di seguire alcuni punti chiave per una corretta pulizia:

Lava sempre le mani prima di iniziare

Utilizza 50 cm di filo interdentale e avvolgi una piccola parte nel dito medio delle due mani. Avvolgere il filo nel dito medio consente di utilizzare l’indice per gestire e muovere il filo.

Guida il filo interdentale con l’indice e il pollice di entrambe le mani.

Lascia scivolare il filo interdentale tra i denti usando un movimento di va e vieni. Quando raggiungi la linea della gengiva formando una “C” attorno al dente, avvolgilo e abbi cura di pulirlo completamente.

Lascia scorrere il filo interdentale lungo l’intera superficie del dente e oltre la linea gengivale. Non dimenticare di pulire anche la parte posteriore.

Quando passi alla pulizia del dente successivo srotola dalla mano una nuova parte pulita di filo e avvolgi quella già utilizzata con l’altra mano.

Utilizzare il filo interdentale è necessario anche quando si indossa l’apparecchio ortodontico fisso. La tecnica è la stessa ma il filo viene fatto passare attraverso l’armatura dell’apparecchio per raggiungere il dente. È importante cercare di non incastrare il filo nelle parti metalliche: per evitare questo problema i dentisti consigliano l’utilizzo dei fili cerati, che hanno minori probabilità di agganciarsi.

Non importa il punto di partenza, si può iniziare dall’arcata superiore o inferiore, dai denti anteriori o posteriori.

È importante però pulire tutti i denti in ogni lato, bordo e spazio: i residui di cibo possono trovarsi ovunque.

