Al via il, pubblicato nei giorni scorsi sui siti nazionali dell’associazione. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’ideazione e la creazione di un, attraverso un progetto grafico innovativo che sia in grado di rappresentare il ruolo ricoperto da ENPA nella società italiana, l’importanza della tutela degli animali come grado di civiltà, nonché il ruolo storico e di competente qualifica dell’associazionismo qualificato. Saranno elementi qualificanti del logo in proposta i riferimenti a: