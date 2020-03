Cue 4: l’umanoide Toyota è un asso del basket

Cue 4 è riuscito a fare 11 canestri davanti ad una folla in delirio: l’umanoide è in grado di correre, prendere una palla e segnare un canestro da 3 punti

Due metri e 09 di altezza per un peso di 91 kg, maglia numero 94, ruolo sul campo da basket guardia. Tutto normale per un giocatore di pallacanestro se non fosse che questo cestista colossale ha qualcosa di speciale: è un robot.

Toyota ha svelato le prodezze del suo nuovo umanoide Cue 4, un concentrato di ingegneria robotica in grado di correre, prendere una palla e segnare un canestro da 3 punti. Il robot, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato presentato in occasione della partita della Levanga Hokkaido, club della lega B di Basket.

Al suo debutto ha messo a segno 11 tiri a canestro, facendo scalpitare la folla.

Di strada, però, ne avrà ancora tanta da fare.

Cue 4 è di fatto l’evoluzione di Cue 3, il robot umanoide di Toyota che detiene il sorprendente record di 2.020 canestri consecutivi. Dalla sua, il giovane robot ha la capacità di spostarsi da solo e prendere la palla per tirare, un “potere” di cui il suo predecessore è sprovvisto. L’obiettivo del team che ha progetto Cue 4 è quello di infrangere il primato entro le Olimpiadi di Tokyo 2020.