Amici 19, Maria De Filippi caccia Valentin

Amici 19, Maria De Filippi contro Valentin: il ballerino lascia il programma. Gli animi si scaldano nel terzo serale

“Quella è la porta, per me puoi uscire”. È una Maria De Filippi come non l’abbiamo mai vista quella del terzo serale di Amici 19. La conduttrice e padrona di casa del talent ha avuto una discussione con il ballerino Valentin, che si è conclusa con l’invito ad uscire dal programma.

Valentin lascia Amici 19

Dopo aver perso la sfida con Gaia, Valentin avrebbe dovuto scontrarsi con Jacopo. Tuttavia, il ballerino prima di iniziare ha confessato di essere insoddisfatto per quanto riguarda le meccaniche della scuola di Amici, che non darebbero spazio alla competizione. Valentin ha continuato esprimendo il desiderio di andarsene, anche in caso di vittoria contro Jacopo. A quel punto Maria è intervenuta pesantemente, chiedendogli se si fosse comportato bene nel corso del programma e invitandolo ad andarsene anche subito.

Ecco che è successo

“Sono abituato in una gara a focalizzarmi in un certo modo” ha iniziato Valentin “sento un po’ che andiamo da un’altra parte e io non posso esprimermi al massimo. Anche se vincerò questa sfida con Jacopo esco. Era chiaro che Javier avesse ballato meglio di Nicolai”.

A questo punto, racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), Maria ha interrotto bruscamente Valentin:

“Adesso basta. Perché fai questa sfida? Per me te ne puoi andare subito perché so che Jacopo ci tiene a rimanere e a me va benissimo che rimanga. Penso che tu valga e potevi vincerla ma se dici che te ne vuoi andare è giusto che rimanga un ragazzo che ci tiene a rimanere” .

La situazione si scalda e Maria alza il tono.

“Questo programma c’è da 20 anni. hai avuto un maestro di danza di latino americano perché non andavano bene 3 professori, sai benissimo cosa fai, io so benissimo il comportamento vostro. Tu sei irrispettoso nei confronti della tua insegnante e lo sai. Spesso correggi Natalia, pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno deve stare al suo posto. Nel momento stesso in cui dici che se dovessi batterlo vuoi andartene lo stesso quella è la porta, è li che ti guarda, per me puoi andare Valentin”.

Ma Valentin insiste sulla sua linea:

“Non mi lasci parlare perché ho toccato un punto sensibile. Anche se non arriverò in alto nella vita sono corretto, ho una famiglia che mi ama. Buona competizione a tutti”.

E Maria conclude sarcastica: “Ce la faremo lo stesso”.