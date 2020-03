Nitro è tornato: fuori il disco “GarbAge”

Dopo oltre due anni, l’attesa è finita: è fuori oggi “GarbAge” (Arista/Sony Music Italy) il nuovo album di Nitro. Il quarto lavoro del rapper è prodotto da MACHETE – crew di cui Nitro è membro –, con la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano. Segue l’album di debutto “Danger” (2013), “Suicidol” (2015) e “No comment” (2018).

L’album di Nitro, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile in streaming, digitale e fisico – con le speciali versioni cd e vinile autografate Amazon. Quattordici le tracce inedite che compongono la tracklist e vari featuring. Eccola al completo.

1. GarbAge

2. Cicatrici

3. OKAY?! (feat. Lazza)

4. No privacy / No caption needed (feat. Joan Thiele)

5. Saturno

6. Avvoltoi (feat. Fabri Fibra)

7. RAP SHIT (feat. tha Supreme, Gemitaiz)

8. Wormhole

9. MURDAMURDAMURDA (feat. Ocean Wisdom, Ward 21, Victor Kwality)

10. Come non detto (feat. Dani Faiv)

11. Gostoso (feat. Giaime)

12. Blood (feat. Doll Kill)

13. Rispetto

14. Libellule