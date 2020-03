DNA fetale: ecco cos’è e a cosa serve. Il test può essere effettuato a partire dalla decima settimana di gravidanza

La gravidanza è un periodo della vita in cui si susseguono diverse emozioni, talvolta contrastanti, ma il pensiero costante rimane la salute del bambino. La gestante può sottoporsi a un test DNA fetale per conoscere il rischio di eventuali anomalie nel feto.

I test prenatali comprendono esami diagnostici, quali villocentesi e amniocentesi, che sono più invasivi e test di screening non invasivi, come il test del DNA fetale.

Ma come funziona il test del DNA fetale? Innanzitutto, viene prelevato un campione di sangue della gestante e si va a ricercare e analizzare il DNA fetale libero circolante (cffDNA, cell-free fetal DNA) presente nel prelievo ematico della madre.

Nel sangue materno è infatti possibile ritrovare dei frammenti di DNA fetale (circa l’11-13% del DNA totale), che si formano dal trofoblasto, un tessuto embrionale che dà origine alla placenta. Può succedere che piccole particelle della placenta si stacchino durante la gestazione e vadano a finire nel circolo sanguigno materno1,2. Alcuni studi hanno dimostrato che già dalla quinta settimana di gestazione il DNA fetale è presente nel sangue materno3.

La dimensione dei frammenti del DNA materno è diversa da quella dei frammenti del DNA fetale, questo ne permette la separazione in base alla dimensione, dopo centrifugazione1,2.

Una volta separato dal sangue e dal DNA materno, il cffDNA viene sequenziato. Per queste analisi sono impiegate tecniche quali massively parallel shotgun sequencing (MPSS), targeted massive parallel sequencing (t-MPS), single nucleotide polymorphism (SNP) analysis4.

Le sequenze di DNA ottenute dal sequenziamento verranno valutate per ricercare eventuali evidenze di alterazioni genetiche e cromosomiche. Il test del DNA fetale permette anche di conoscere il fattore Rh del sangue fetale e il sesso del nascituro3,5.

Il test del DNA fetale può essere effettuato a partire dalla decima settimana di gravidanza. L’affidabilità del test nel rilevare le principali anomalie cromosomiche, come la sindrome di Dowm, la sindrome di Edwards, la sindrome di Patau, è superiore al 99% e presenta una percentuale bassa di falsi positivi (ovvero casi in cui sembra che il feto sia affetto da una patologia ma non lo è).

Consulta il tuo ginecologo di fiducia e pianifica il tuo percorso di screening prenatale.

