TAK festeggia 10 anni con The Alchemist

L’etichetta indipendente TAK Production festeggia i dieci anni con The Alchemist che stasera si esibirà al CSOA La Strada di Roma

Sarà la rap star di Los Angeles The Alchemist, il super ospite internazionale chiamato per festeggiare i primi dieci anni di attività dell’etichetta indipendente romana TAK production, fondata da Ludovico Miani nel 2010. Il nome TAK (acronimo di The Ass Kickers) prende il nome da una crew di writers operante a Roma negli Anni ’90, il lavoro della label si sviluppa tra produzione discografica, organizzazione di eventi e gestione del merchandise degli artisti.

Per il decennale TAK ha coinvolto poi molti degli artisti protagonisti della scena rap italiani degli ultimi vent’anni che hanno collaborato con la label. Dalla formazione storica Colle der Fomento che dopo oltre dieci anni di attesa ha scelto TAK per pubblicare l’ultimo album Adversus, al virtuoso del beatbox Alien Dee che accompagna in tour il Colle, fin’anche a un altro artista di riferimento della scena romana: Il Turco. Il Turco AKA Sparo Manero già nei Flaminio Maphia, poi Rome Zoo e Gente de Borgata ha pubblicato con TAK gli ultimi due album solisti Rap Autore (2016) e Lontano (2019).

Mr. Phil è un DJ e produttore storico della Capitale, che ha pubblicato con TAK il cd Niente X Nessuno (2014), ma, collabora costantemente con l’etichetta firmando numerose produzioni degli artisti del catalogo. L’incontro tra l’MC Suarez e l’etichetta nasce nel 2012 con la pubblicazione dell’album Essi Vivono, mentre quella con il rapper Rak avviene sempre nello stesso anno dando alla luce il disco Rakpresento. Sempre Rak assieme a Marciano fa parte della crew Barracruda, che ha pubblicato con TAK tre mixtape.

DJ Ceffo membro dello storico collettivo Brokenspeakers e “affiliato” della label, collabora in molti degli eventi organizzati da TAK. Ultimi in ordine di arrivo sono i The Old Skull, che proprio quest’anno hanno pubblicato il loro primo album mescolando sonorità metal/hard core con le rime e gli scratch di oltre quindici tra MC e DJ storici della scena rap italiana.

Tutte le band di esibiranno in concerto dalle ore 22 fino a tarda notte e saranno presenti anche altri ospiti a sorpresa dalla scene Hip Hop nazionale, DJ set prima e dopo i concerti a cura di Mr. Phil e Ceffo.

Durante la serata saranno disponibili in vendita anche i cd e i vinili del catalogo, oltre a un’ampia selezione del merch degli artisti tra cappellini, felpe e magliette.

Venerdì 13 marzo

Ore 21.30

CSOA La Strada

Via Passino, 24 – Roma

Ingresso Euro 10

Infoline 0651436006