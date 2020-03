Sotto il sole di Riccione arriva su Netflix

Enrico Vanzina torna con Sotto il sole di Riccione, scritto dal ‘re dei cinepanettoni’, diretto dal duo Younuts! e prodotto da Netflix assieme a Lucky Red. Il film, di cui il titolo richiama la hit dei Thegiornalisti, segue un gruppo di teenager in vacanza nella città romagnola: tra loro è subito amicizia ma si ritrovano alle prese con problemi di coppia, storie d’amore e appuntamenti.

Nel cast del film Ludovica Martino, Isabella Ferrari, Luca Ward, Andrea Roncato e Lorenzo Zurzolo.

Accordo Netflix-Mediaset

La commedia romantica, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è uno dei sette progetti che fanno parte dell’accordo tra Netflix e Mediaset. Tra i lavori in arrivo c’è anche ‘L’Ultimo Paradiso’ con Riccardo Scamarcio e prodotto dallo stesso attore, ‘Il divin codino’, che ripercorrerà la carriera di Roberto Baggio, ‘Al di là del risultato, che racconta di un’amicizia intergenerazionale nel mondo dei tifosi di calcio, e ‘Sulla stessa onda’, che segue una storia d’amore tra due adolescenti. Le pellicole che fanno parte dell’accordo usciranno su Netflix e 12 mesi dopo andranno in onda in chiaro su Mediaset.