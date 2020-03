Disney+ arriva su Amazon Fire TV e Tablet Fire

Disney+ sarà disponibile sui dispositivi Amazon FIRE TV e Tablet Fire compatibili a partire dal prossimo 24 marzo

Disney+, il nuovo servizio di streaming di The Walt Disney Company, sarà disponibile sui dispositivi Amazon in Italia, tra cui i dispositivi Fire TV per lo streaming e i modelli di Tablet Fire compatibili, a partire dal 24 marzo.

Disney+ offre ai fan di ogni età un nuovo modo di godersi contenuti unici firmati dai brand di intrattenimento più iconici dell’azienda, tra cui Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, così come una programmazione originale esclusiva che include film, serie, documentari e contenuti in forma breve realizzati esclusivamente per questo servizio, come The Mandalorian, High School Musical: The Musical: La Serie e Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Su Fire TV trovare l’app e i contenuti Disney+ sarà facile con Alexa; i clienti potranno utilizzare il telecomando vocale Alexa incluso, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto. I contenuti Disney+ saranno infatti inclusi nella funzionalità di ricerca universale di Fire TV per semplificare la ricerca e la scoperta di contenuti utilizzando semplicemente la propria voce.

Quando l’app sarà disponibile, i clienti potranno dire ad esempio:

“Alexa, trova Disney+”

“Alexa, apri Disney+”

“Alexa, riproduci [nome della serie]”

“Alexa, trova i film di Star Wars”

I clienti possessori di Tablet Fire possono scaricare film, serie tv o cortometraggi e guardarli quando preferiscono. I clienti possono inoltre mettere in pausa uno spettacolo sulla propria Fire TV e riprenderne la visione su Tablet Fire, in modo da godersi Disney+ in viaggio, ovunque si trovino.

I clienti possessori di Fire TV e Tablet Fire potranno iscriversi per un periodo d’uso gratuito di sette giorni direttamente sul proprio dispositivo Amazon a partire dal 24 marzo. Al termine del periodo d’uso gratuito ai clienti verranno addebitati €6,99 al mese oppure €69,99 per l’abbonamento annuale. Se un cliente ha già effettuato la registrazione a Disney+ da un altro dispositivo, potrà allora accedere semplicemente al proprio account.