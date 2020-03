Musica elettronica: JägerMusic Lab cerca 10 talenti

Dopo l’enorme successo e le grandi novità conquistate lo scorso anno, il liquore tedesco Jägermeister apre le candidature fino al 31 Marzo per partecipare all’edizione 2020 dell’attesissimo JÄGERMUSIC LAB, l’incubatore per scoprire, far crescere e lanciare i nuovi talenti in ambito elettronico, connettendoli con il grande pubblico. JÄGERMUSIC LAB prende vita da JÄGERMUSIC, la sezione di Jägermeister dedicata ai progetti legati al mondo della musica elettronica in Italia.

Dopo tre anni consecutivi svoltesi a Berlino, il LAB come riferisce l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), si sposterà per la prima volta in un’altra città europea teatro di un’intensa nightlife e un ampio panorama musicale elettronico, BARCELLONA, che dal 2 al 9 maggio 2020 ospiterà la prossima edizione di JÄGERMUSIC LAB.

Inoltre quest’anno sarà presente un’importate partnership con l’etichetta INRI del gruppo METATRON, realtà discografica e manageriale con base a Torino ma con forte ambizione internazionale e già dietro il successo di talenti come Levante, Dardust, Ex-Otago, Dente, Margherita Vicario, Lemandorle e moltissimi altri.