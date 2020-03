Lasciatemi libera, omaggio a Patti Smith al San Genesio

Lasciatemi libera, omaggio a Patti Smith scritto e diretto da Alessandro Fea, in scena al teatro San Genesio di Roma dal 13 al 15 marzo

Al teatro San Genesio di Roma, dal 13 al 15 marzo, l’omaggio teatrale alla poetessa rock per eccellenza: Patti Smith.

Con Lasciatemi libera, Alessandro Fea porta in scena testi, poesie e gli scritti più intimi di una donna fragile e combattiva, in un percorso, tra reading e concerto, che ne valorizza lo spessore artistico.

Dopo aver debuttato nel 2012 all’interno della rassegna teatrale LET, curata dal teatro Cometa Off, Fea rielabora l’originale versione voce (Ilaria Giambini) e chitarra, aggiungendo anche la componente ritmica della batteria (Lamberto Poggi) e del basso (Danilo Simoni).

Immancabili le canzoni più significative dell’artista, per un ritratto appassionato di una delle icone più rappresentative della nostra epoca, una sciamana selvaggia che è riuscita a elevare le parole oltre il linguaggio, grazie al potere visionario della musica.

“Quando prendo in braccio la mia chitarra e iniziamo a far fischiare gli amplificatori, solo allora, mentre recito le mie poesie e canto le mie canzoni, mi sento veramente me stessa…”

LASCIATEMI LIBERA

Ilaria Giambini : voce, readings

Alessandro Fea: chitarra, sitar

Danilo Simoni: basso

Lamberto Poggi: batteria

TEATRO SAN GENESIO

via Podgora, 1 (P.zza Mazzini – metro Lepanto)

Dal 13 al 15 marzo 2020

Venerdì e sabato ore 21 – Domenica ore 17 e 30

Ingresso 10 euro

Info e prenotazioni: 06 32234327 – 3207279212

info@teatrosangenesio.it