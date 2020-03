Tutti Fenomeni: fuori l’album Merce Funebre

Le canzoni di Tutti Fenomeni sono come un frullatore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dentro il quale convivono le influenze musicali più disparate, ma anche un gusto notevole per lo sberleffo che si evince fin dal modo in cui vengono scritti i testi: un insieme di citazioni pescate dagli ambiti più diversi (come ad esempio testi di filosofia e brani della Dark Polo Gang, sembra impossibile ma è così) e decontestualizzate fino al punto di acquisire nuovi significati. Ma non pensate che sia nonsense, perché il senso c’è eccome.

Basta ascoltare Qualcuno che si esplode, un brano che sembra un piccolo manifesto generazionale senza per forza volerlo essere.