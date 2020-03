Risorse umane: Inaz acquisisce DDocuments

Inaz, specialista italiana nel software e nei servizi per il mondo HR, acquisisce DDocuments e si rafforza nel settore della gestione dei documenti digitali

DDocuments srl, società milanese specializzata nella gestione documentale, è entrata a far parte del Gruppo Inaz, una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione di servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse umane, presente con oltre 500 specialisti in tutta Italia. «L’acquisizione di DDocuments, realtà innovativa e dal grande potenziale, permetterà a Inaz di rafforzare il suo ruolo da protagonista nei processi di dematerializzazione aziendale, un fattore chiave sul quale sempre di più le aziende misurano la propria crescita e competitività» dichiara Linda Gilli, Presidente e Amministratore Delegato di Inaz.

DDocuments opera nel dinamico panorama della digitalizzazione dei documenti, dove i soci fondatori – con oltre trent’anni di esperienza nel settore – hanno costruito un know-how unico nel suo genere. La soluzione D-documents è una piattaforma estremamente performante che fornisce servizi ad alto valore aggiunto nella gestione del documento digitale: tra questi conservazione sostitutiva, trasmissione documentale, PEC, firma digitale, fatturazione elettronica B2B e verso la PA, firma grafometrica per dematerializzare completamente processi digitali quali l’emissione di DDT, contratti, cicli approvativi.

Le soluzioni DDocuments sono applicabili a tutti i settori di attività e hanno come punto di forza la capacità di interpretare le esigenze specifiche di ogni cliente e di garantire la massima customizzazione del servizio, con precisione e affidabilità.

«La gestione documentale è stata rivoluzionata dalla trasformazione digitale, ma ci sono ancora ampi margini di innovazione nelle aziende italiane: si tratta quindi di un mercato estremamente interessante – conclude Linda Gilli –. Da sempre Inaz accompagna le imprese che vogliono intraprendere la strada della digitalizzazione in ambito HR: con l’entrata di DDocuments nel Gruppo Inaz proseguiamo nella direzione dell’arricchimento della nostra offerta per il settore. Accogliamo un team di esperti con professionalità di assoluto valore e al contempo, come succede con ogni nostra acquisizione, puntiamo a far crescere ulteriormente DDocuments grazie alla forza del nostro Gruppo e alle riconosciute competenze Inaz in tutto ciò che riguarda la gestione di persone e processi nelle aziende, inclusa l’evoluzione incessante della normativa di riferimento».

Inaz Srl è una delle più importanti realtà italiane nella produzione software ed erogazione servizi per l’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Con una rete commerciale presente in tutta Italia, Inaz offre le sue soluzioni a migliaia di clienti fra aziende, pubblica amministrazione, studi professionali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Inaz, con il suo Centro Studi, è anche punto di riferimento per imprese e professionisti in tema di aggiornamento, consulenza e formazione. La sede centrale è in Viale Monza 268 a Milano. www.inaz.it