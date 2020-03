Dolore procedurale nei neonati: paracetamolo inefficace

Dolore procedurale nei neonati: studio evidenzia scarsa efficacia del paracetamolo anche se il suo utilizzo dopo interventi di una certa complessità diminuisce il ricorso alla morfina

Secondo una revisione sistematica della letteratura pubblicata sul database Cochrane, i pochi dati esistenti sulla riduzione del dolore procedurale nei neonati evidenziano una scarsa efficacia del paracetamolo anche se l’utilizzo di quest’ultimo, dopo interventi di una certa complessità, diminuisce il ricorso alla morfina. Servono comunque ulteriori studi per confermare questi dati.

E’ appurato che anche i neonati provano dolore e che, se ricoverati, sono esposti a numerose procedure dolorose. Il dolore è presente già dalla nascita, infatti neonati sani sono esposti al dolore se durante il parto vaginale vengono utilizzati supporti come pinze ma anche subito dopo la nascita perché vengono eseguiti prelievi di sangue per i test di screening neonatale.

Cosa si può fare per lenire questo dolore? Questo studio ha cercato, almeno in parte, di rispondere a questa domanda analizzando l’efficacia e la sicurezza di uno dei farmaci più usati nell’infanzia, il paracetamolo, nel trattare il dolore procedurale/postoperatorio o dolore associato a condizioni cliniche nei neonati. A tal fine sono stati revisionati gli effetti di varie dosi e vie di somministrazione (enterale, endovenosa o rettale) di paracetamolo per la prevenzione o il trattamento del dolore nei neonati.

È stata utilizzata la strategia di ricerca standard del gruppo di revisione neonatale Cochrane per cercare nel registro centrale di studi controllati Cochrane, MEDLINE via PubMed (1966-maggio 2016), Embase (1980-maggio 2016) e CINAHL (1982-maggio 2016).

È stato considerato anche il database degli studi clinici, Google Scholar, atti di convegni e gli elenchi di riferimento degli articoli recuperati.

Sono stati inclusi studi controllati randomizzati e quasi randomizzati sul paracetamolo per la prevenzione/trattamento del dolore nei neonati (≤ 28 giorni di età). Due autori hanno estratto in modo indipendente i dati dagli articoli usando moduli pre-progettati.

Sono stati inclusi nove studi a basso rischio di parzialità, che hanno valutato il paracetamolo per il trattamento del dolore in 728 bambini. Le procedure dolorose studiate includevano lancia del tallone, parto vaginale assistito, visita oculistica per retinopatia per la valutazione della prematurità e cure postoperatorie.

I risultati dei singoli studi non hanno potuto essere combinati in meta-analisi in quanto le condizioni dolorose, l’uso di paracetamolo e gli interventi di confronto e le misure di esito differivano. Il paracetamolo rispetto all’acqua, all’elisir di ciliegia o alla crema EMLA (miscela eutettica di lidocaina e prilocaina) non ha ridotto significativamente il dolore dopo la puntura del tallone (tipo quella usata per prelievo di una goccia di sangue per lo screening neonatale).

Il punteggio del profilo del dolore infantile prematuro (PIPP) nei tre minuti successivi alla puntura era più elevato nel gruppo paracetamolo rispetto al gruppo glucosio orale (differenza media (MD) 2,21, intervallo di confidenza al 95% (CI) da 0,72 a 3,70; uno studio, 38 bambini). Il paracetamolo non ha ridotto i “punteggi di facies modificati” dopo la nascita vaginale assistita (uno studio, 119 bambini).

In un altro studio (n=123), il punteggio sul dolore era significativamente più alto nel gruppo che riceveva supposte di paracetamolo rispetto al gruppo di supposte placebo (MD 1,00, IC 95% Da 0,60 a 1,40). In quello studio, quando i bambini sono stati sottoposti a una puntura del tallone dai due ai tre giorni di età, i punteggi della scala del dolore per i neonati erano più alti nel gruppo paracetamolo rispetto al gruppo placebo e i bambini hanno trascorso più tempo piangendo (MD 19 secondi, 95% CI da 14 a 24).

Per gli esami oculistici, non è stata segnalata alcuna riduzione significativa dei punteggi PIPP nel primo o negli ultimi 45 secondi dell’esame agli occhi, né a cinque minuti dopo l’esame. In uno studio (n=81), il punteggio PIPP era significativamente più alto nel gruppo paracetamolo rispetto al gruppo saccarosio al 24% (MD 3,90, IC 95% da 2,92 a 4,88).

In un altro studio (n=114) il punteggio PIPP durante l’esame agli occhi era significativamente più basso nel gruppo paracetamolo rispetto al gruppo acquoso (MD -2,70, IC 95% da -3,55 a 1,85). Per le cure postoperatorie a seguito di interventi di chirurgia maggiore, la quantità totale di morfina (µg/kg) somministrata per 48 ore era significativamente inferiore tra i neonati assegnati al gruppo paracetamolo rispetto al gruppo morfina (MD -157 µg/kg, IC al 95% da -27 a -288).

Non sono stati rilevati eventi avversi in nessuno studio. La qualità delle prove secondo GRADE era bassa. Gli autori sottolineano che la scarsità e la bassa qualità dei dati esistenti non forniscono prove sufficienti per stabilire il ruolo del paracetamolo nel ridurre gli effetti delle procedure dolorose nei neonati. Il paracetamolo somministrato dopo il parto vaginale assistito può aumentare la risposta a successive esposizioni dolorose; può, inoltre, ridurre il fabbisogno totale di morfina dopo un intervento chirurgico importante e per questo aspetto sono necessarie ulteriori ricerche.