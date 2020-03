3 Attori in Affitto arriva al Teatro Tirso e Molina

Dal 7 all’11 aprile al Teatro Tirso e Molina di Roma, andrà in scena “3 Attori in Affitto”, lo spettacolo scritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi

Dal 7 all’11 aprile al Teatro Tirso e Molina di Roma, andrà in scena “3 Attori in Affitto”, lo spettacolo scritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi, interpretato dallo stessi Vasfi, insieme a Ludovico Fremont, Pio Stellaccio e Mavina Graziani e prodotto da Andrea Preti e Silvia Armeni.

L’autore racconta in modo divertente il quotidiano dei protagonisti cercando di superare con leggerezza anche le situazioni più difficili. Portando in scena la semplicità con cui si intrecciano culture diverse ed il ritmo sostenuto, dato dalla perfetta complicità tra gli interpreti e dai molteplici doppi sensi, che suscitano continua ilarità.

SINOSSI

Questa e’ la storia di tre attori, in cerca di un ruolo: I tre uomini, che a causa della crisi che ha colpito anche il settore dello spettacolo si trovano a vivere sotto lo stesso tetto, la casa di Amir, condividono il sogno di avere successo come attori, ma nel frattempo per pagare le spese mensili si cimentano in vari mestieri. Oltre ad avere difficoltà economiche hanno anche problemi di accento e di dizione, problemi che tentano di superare con l’aiuto di un insegnante, l’Acting Coach Andrea Facchinucci, alla quale i tre attori si rivolgono per migliorarsi. Acting Coach che scopre le bugie dei tre, decide di abbandonarli per poi ritornare ad aiutarli dopo varie vicissitudini. Infine i tre protagonisti, in seguito alla continua pubblicazione di foto e video sui social da parte di Nando, vengono contattati da un produttore che li ha apprezzati in uno dei loro tanti video, e affrontano insieme una nuova avventura preparandosi finalmente con l’aiuto dell’acting coach per un vero progetto che li vede tutti coinvolti. Amir (l’iraniano), ha lascia il suo paese di origine per necessità e che fin da bambino sognava di vivere nel paese dei gladiatori. In Italia trova la strada che voleva percorrere: la recitazione ,o almeno crede. Nando (il romano), esuberante, pieno di sé e amante dei social, anche lui sogna di diventare un attore molto famoso. Appena conosce l’acting coach viene folgorato dalla sua bellezza. Ciro (il napoletano), grazie alla sua simpatia ed ironia riesce sempre a cavarsela in ogni situazione, o quasi, e per il suo atteggiamento da latin lover insieme a Nando contribuisce a far scappare l’insegnante. Andrea Facchinucci (l’acting coach), un’attrice che a causa della crisi, si è rimboccata le maniche e mettendo a frutto le sue conoscenze, si cimenta ad insegnare recitazione, dizione e canto.

Trailer: https://vimeo.com/381621319

Orari: Dal lunedì al sabato ore 21 (domenica ore 17,30)