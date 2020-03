Nasce il Premio “La Grande Bellezza” di Starhotels

Nasce il Premio “La Grande Bellezza – The Dream Factory” di Starhotels. Madrina dell’iniziativa sarà Cinzia TH Torrini, iscrizioni fino al 15 aprile

Nasce la prima edizione del Premio “La Grande Bellezza – The Dream Factory”, voluto da Starhotels e portato avanti in collaborazione con Fondazione Cologni, Associazione OMA-Osservatorio dei Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale.

Nell’ambito delle diverse azioni messe in campo dal progetto – che prevede la realizzazione di linee di prodotto a marchio Starhotels, commesse agli artigiani, eventi, mostre, incontri, laboratori e tirocini, Starhotels bandisce un concorso biennale tematico, aperto agli artigiani operanti sul territorio italiano.

Una speciale giuria composta da nomi molto autorevoli e presieduta da Starhotels individuerà le 10 opere finaliste e il vincitore, che riceverà un premio in denaro di 10.000 euro.

Il tema della 1° edizione è “Una fonte di luce”. Gli artigiani sono invitati a presentare entro il 15 aprile opere legate in vario modo, anche non letterale, al tema affascinante dell’illuminazione: lampade di ogni tipologia, ma anche candelieri, candele, specchi e specchiere, vetri, oggetti, complementi d’arredo che emanino o riflettano la luce.

Le opere devono essere di libera creazione, contemporanee, originali. Qualunque tecnica e materiale sono ammessi, purché la lavorazione sia rigorosamente o in massima parte manuale, secondo i criteri e le modalità dell’eccellenza artigiana.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 1 ottobre 2020 a Venezia, nell’ambito dell’evento internazionale Homo Faber: crafting a more human future. Lo scenario sarà tra i più suggestivi: lo squero della Fondazione Cini.

Allo stesso tempo le opere finaliste saranno esposte allo Splendid Venice – Starhotels Collezione, una delle icone di stile del Gruppo situato nel cuore di Venezia, in un’area centrale e silenziosa tra Rialto e San Marco.

Una giuria d’eccezione per riconoscere la bellezza

Il premio si avvale di una giuria d’eccezione, formata da esponenti del mondo della cultura, dell’arte, delle arti applicate, della moda e del design, presieduta da Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels, che ha fortemente voluto e promosso il progetto “La Grande Bellezza – the Dream Factory”.

Madrina del premio è Cinzia TH Torrini, regista e sceneggiatrice fiorentina nota in ambito internazionale che è reduce del successo di “Pezzi unici”, in onda su RAI 1 e ambientata proprio nel mondo dell’artigianato fiorentino.

Compongono la giuria:

Personalità

Stefano Boeri

Architetto e urbanista, è Professore Ordinario al Politecnico di Milano e dirige il Future City Lab alla Tongji University di Shanghai. Lo studio Stefano Boeri Architetti – con sede a Milano, Shanghai e Tirana – spazia dalla produzione di visioni urbane al design, con una costante attenzione al rapporto tra città e natura nelle metropoli contemporanee. Dal 2018 Stefano Boeri è Presidente di Triennale Milano.

Barnaba Fornasetti

Figlio di Piero Fornasetti, celebre fondatore dell’omonimo marchio di design Made in Italy tra le principali aziende dell’alto artigianato italiano, nota in tutto il mondo per il suo stile decorativo inconfondibile. Barnaba Fornasetti porta avanti con grande visione e talento il prezioso heritage familiare, decretando il successo internazionale dell’azienda.

Marva Griffin Wilshire

Fondatrice e curatrice già dalla prima edizione nel 1998 del SaloneSatellite, iniziativa del Salone Internazionale del Mobile trampolino di lancio internazionale per giovani creativi, Università e Scuole di Design di tutto il mondo. Oltre al ruolo in SaloneSatellite, Marva Griffin Wilshire è la Direttrice della stampa internazionale del Salone del Mobile. Considerata una vera Musa nel mondo del design, nel 2014 ha ricevuto il Premio Compasso d’Oro alla Carriera.

Ugo La Pietra

Artista, architetto e designer, intellettuale radical e ricercatore instancabile nella grande area dell’urbanistica, delle arti applicate e della ricerca visiva, animatore di eventi culturali. Figura di riferimento, in Italia e non solo, per l’alto artigianato, di cui è da sempre grande promotore in tutte le principali aree artigiane del Paese. Vince nel 1979 il Compasso d’oro, nel 2016 quello alla Carriera.

Livia Peraldo Matton

Architetto e giornalista, entra a Elle Decor Italia nel 1990, alla nascita del mensile, con la qualifica di Art Director. Nel giugno 2001 viene nominata Direttore Responsabile. Negli ultimi anni ha guidato l’evoluzione di Elle Decor Italia da magazine a piattaforma multimediale che comprende anche sito, social, progetti speciali, mostre e installazioni.

Ippolita Rostagno

Già designer di gioielli, è la fondatrice di Artemest, oggi il più importante e autorevole network online di aziende artigianali di alta gamma, rappresentando a livello internazionale una straordinaria vetrina del più autentico saper fare italiano. Il sito rappresenta oltre 900 realtà tra artigiani e designer e distribuisce più di 30.000 prodotti in tutto il mondo.

Partners

Alberto Cavalli

Direttore Generale della Fondazione Cologni, è giornalista e autore di varie pubblicazioni dedicate all’alto artigianato. È Executive Director di Michelangelo Foundation e curatore della grande esposizione internazionale biennale “Homo Faber: Crafting a more human future”.

Maria Pilar Lebole

Da anni impegnata sul terreno dell’alto artigianato, coordina l’attività dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte per Fondazione CR Firenze, curandone le numerose iniziative culturali e divulgative, tra cui mostre, premi, bandi, tirocini formativi, collane editoriali.

Matteo Parigi Bini

È fondatore e titolare di Gruppo Editoriale, casa editrice specializzata nella pubblicazione di riviste internazionali legate alle città italiane di maggior interesse turistico. Si dedica anche al mondo dell’alto artigianato attraverso volumi, guide e il portale italia-sumisura.it

Sara Ricciardi

Una delle più talentuose e poliedriche designer della nuova generazione, progetta prodotti per importanti aziende, gallerie, performance, interni e installazioni. È stata scelta come Art Director del progetto “La Grande Bellezza”, per la produzione di pezzi a marchio Starhotels, realizzati con alcuni dei migliori artigiani italiani.

Iscrizioni entro il 15 Aprile 2020.

Regolamento e modalità di partecipazione su:

www.starhotels.com

Starhotels

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.

Starhotels si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le aspettative dei propri ospiti.

I prestigiosi Starhotels Collezione – icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo – si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Collezione si trovano a Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza. A inizio 2020, Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort è entrato a far parte di Starhotels Collezione, unendosi alle dodici affascinanti dimore storiche già presenti.

Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente.

I Partners

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Promuove, sostiene e realizza una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la diffusione e tutela dell’alto artigianato, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Con le collane editoriali

«Mestieri d’Arte» e «Ricerche», pubblicate da Marsilio Editori, guarda alla grande tradizione del savoir-faire italiano e insieme alle nuove declinazioni dell’artigianato contemporaneo. Ha ideato e realizza il magazine “Mestieri d’Arte & Design”; promuove il Premio biennale MAM-Maestro d’Arte e Mestiere, speciale riconoscimento dedicato ai maestri d’arte italiani eccellenti. Con i tirocini formativi del progetto «Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza» sostiene fattivamente la formazione dei giovani nell’alto artigianato e il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte è associazione no profit di Fondazioni di origine bancaria con sede e personale specializzato presso la Fondazione CR Firenze e promuove la tutela del patrimonio storico artistico dei mestieri d’arte. L’associazione assegna all’artigiano e alla bottega la targa OMA quale riconoscimento del valore e della qualità delle lavorazioni. Da oltre dieci anni le iniziative dell’associazione sono finalizzate alla comunicazione, al networking tra artigiani e istituzioni italiane e internazionali, ad attività di progettazione e ricerca, a bandi e contest per favorire la crescita professionale di giovani artigiani. OMA pubblica la collana editoriale “Mestieri d’Arte. Quaderni d’artigianato” e cura la rivista trimestrale sulla storia e l’attualità dei mestieri d’arte; gestisce Spazio NOTA, la Nuova Officina Toscana per l’Artigianato con sede a Firenze che eroga e diffonde attività di orientamento, didattica e formazione nel comparto sartoria e moda.

Gruppo Editoriale dal 1997 è una casa editrice specializzata nella pubblicazione di riviste di respiro internazionale, realizzate in doppia lingua (italiano/inglese) e legate alle maggiori città di interesse artistico e turistico in Italia, quali Firenze made in Tuscany, Venezia made in Veneto, Capri the Divine Coast, Roma the Eternal City e Milano the City of Style. Distribuite nei migliori bookshop, nei più importanti hotel 5 stelle, locali e boutique, sono riviste che raccontano queste straordinarie città attraverso uno sguardo inedito e autentico. Gruppo Editoriale cura inoltre le riviste ufficiali dei gruppi alberghieri più prestigiosi d’Italia, tra i quali Starhotels, e pubblica Handbook, magazine del Consorzio della Costa Smeralda, in stampa da 57 anni. Da 10 anni si dedica anche al mondo dell’alto artigianato italiano, attraverso una collezione di guide “su misura” e il portale italia-sumisura.it. Vanta inoltre una ricca collana di coffee table books da collezione dedicati ad archivi fotografici storici, destinazioni iconiche e grandi artisti. Organizza eventi e mostre speciali in location d’eccezione.

Sara Ricciardi, Art Director per “La Grande Bellezza – The Dream Factory”

Sara Ricciardi è una delle più talentuose e note designer della nuova generazione. Nata a Benevento nel 1989, vive e lavora a Milano. Designer poliedrica, ha conseguito gli studi tra Milano, Istanbul e New York laureandosi nel 2015 presso la Naba – Nuova Accademia di Belle Arti, nel dipartimento di Product Design. Qui oggi insegna Social Design e Progettazione Digitale. Progetta prodotti per aziende, pezzi unici per gallerie, performance, interni e installazioni. Tra i suoi clienti Visionnaire, Culti, Luisa Via Roma, Giorgetti, Venini. Il suo approccio è caratterizzato da una profonda esplorazione narrativa. Grande ricerca poetica e formale alla base del suo metodo. Materiali e lavorazioni vengono definiti ogni volta con l’ausilio di grandi maestri dell’artigianato italiano. Ha inaugurato a gennaio durante Pitti Immagine 2019 il suo primo concept store chiamato “Eden”, aprendo così una progettazione dedita all’interior design. La Triennale di Milano l’ha inserita tra le Donne del design contemporaneo Italiano con la mostra “Women in Design”(2017).