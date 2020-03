Élite 3 su Netflix: fuori spoiler travestito da trailer

“Comincia il nuovo anno scolastico a Las Encinas e gli studenti desiderano solo tornare alla normalità. Un evento imprevisto però li costringe a fare delle scelte che cambieranno le loro vite per sempre“. Se la sinossi ufficiale della terza stagione di Élite è a prova di spoiler, il trailer assolutamente no. Disponibile dal 13 marzo, nel trailer di Élite 3 Netlfix ci ha regalato spoiler e scene forti che ci hanno lasciato a bocca aperta, come l’ultima del trailer in cui Polo è stato a terra in una pozza di sangue e Lucrecia, interrogata dalla Polizia, dice “ho visto chi l’ha ucciso“.